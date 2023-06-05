تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري سكفورتسوف، في "فزغلياد"، حول العقبات التي تضعها الولايات المتحدة وبريطانيا أمام روسيا في جنوب القوقاز.

وجاء في المقال:في 1 يونيو، كان من المنتظر التوقيع على وثيقة تاريخية- اتفاقية للسلام بين أرمينيا وأذربيجان. وعلى الرغم من التنصل من هذه النية في نهاية المطاف، فلا شك في أن كلا البلدين أقرب من أي وقت مضى إلى تطبيع العلاقات.

بالنسبة إلى خصمي روسياالجيوسياسيين الرئيسيين- الولايات المتحدة وبريطانيا- فإن الهدف الأساسي في منطقة القوقاز هو استكمال بناء قوس لردع روسيا. يبدأ هذا القوس بفنلندا، التي انضمت إلى الناتو، ويصل، من خلال دول البلطيق وبولندا وسلوفاكيا وأوكرانيا،إلى البحر الأسود.

تضمّن البرنامج الأقصى فوز كمال كيليتشدارأوغلو في الانتخابات التركية، وانضمام تركيا إلى العقوبات ضد روسيا، وإدراج دول القوقاز الثلاث (جورجيا وأرمينيا وأذربيجان) في حزام ردع روسيا. فمن شأن هذا الحاجز أن يعوق محاولات روسيا تسهيل روابط النقل مع إيران وزيادة قدرة ممر النقل شمال-جنوب. وفي الوقت نفسه، يصبح من الممكن إنشاء ممر آخر من تركيا إلى بلدان آسيا الوسطى (في بعضها للعملاء البريطانيين نفوذ جاد).

سحبت هزيمة المعارضة التركية البساط من تحت أقدام عنصرٍ أساسي في هذه الخطط. لكن يمكن أيضًا إنشاء حاجز بين روسيا وإيران من خلال إثارة الصراع بين إيران وأذربيجان.

خلال معظم الصراع الأرميني الأذربيجاني، دعمت إيران أرمينيا وأقامت علاقات اقتصادية وثيقة معها. وعززت أذربيجان بدورها التعاون العسكري التقني مع إسرائيل.

لذلك، يبقى الخطر من أن تحاول لندن وواشنطن تنظيم سلسلة من الاستفزازات لإشعال الصراع الأذربيجاني الإيراني. في هذه الحالة، سيفصل خط المواجهة بين روسيا وإيران، على الأقل على الساحل الغربي لبحر قزوين.

لا تحتاج روسيا إلى طوق على حدودها الجنوبية، ولا إلى صراع بين جمهوريات القوقاز أو بين أذربيجان وإيران،بل تحتاج إلى ممر بين الشمال والجنوب ومركز للغاز في تركيا. كل

هذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان هناك سلام في جنوب القوقاز.

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