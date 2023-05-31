تتويج مسيرة أردوغان

تحت العنوان أعلاه، كتب الباحث في الشؤون التركية بافيل شليكوف، في "إزفيستيا"، عما يجدر بروسيا انتظاره من إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لتركيا.

وجاء في المقال: على الرغم من نتائج استطلاعات الرأي العام، التي سجلت اتجاهًا هبوطيًا ثابتًا في شعبية رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، فقد تمكن من تحقيق الفوز في السباق الرئاسي. النجاح الثالث على التوالي في الانتخابات العامة لرئيس الجمهورية هو تتويج لإنجازات أردوغان، الذي لطالما اعتبر صاحب الرقم القياسي المطلق بمدة بقائه في السلطة في البلاد.

يجسد هذا الانتصار الاتجاه الحالي في التحول السياسي في تركيا. يمكن أن يتسم بتوحيد السلطة في يد الرئيس، وسياسة خارجية هجومية مع تعميق العسكرة.

تشمل مهام وأولويات السياسة الخارجية التركية مزيدا من بناء الاستقلال الاستراتيجي في السياسة الخارجية وحل أزمة الهجرة. من الواضح أن إعادة العلاقات مع دول الشرقين الأدنى والأوسط ككل ستكون مطلوبة أيضًا. ستستمر الاتجاهات التي ظهرت مؤخرًا، بينما ستصبح العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين رهينة المسار نحو حل المشكلات السياسية الداخلية الرئيسية (إعادة إعمار البلاد بعد الزلزال، والتغلب على الأزمة المالية والاقتصادية الحادة، والحاجة إلى جذب الاستثمارات).

ماذا يعني انتصار أردوغان على صعيد العلاقات التركية الروسية؟

على الأرجح، سيظل تصور أردوغان لروسيا كمورد لبناء استقلالية تركيا الاستراتيجية ثابتًا. يمكن أن يصبح مثل هذا النهج أساسًا لعلاقات مثمرة للغاية في عدد من المجالات، السياسية والعسكرية التقنية، والاقتصادية وفي المؤسسات الدولية. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي الاستهانة بحقيقة أن أردوغان يركّز بشكل أساسي على مصالح تركيا، ومهامه الخاصة ذات الطبيعة السياسية الداخلية.

وبناءً على ذلك، فإن نجاح التعاون الروسي التركي سوف يتوقف على قدرة الأطراف على المناورة واستعدادها لإيجاد حلول وسط بشأن القضايا الخلافية، بدءا من صراع المصالح في الجوار المشترك (القوقاز وآسيا الوسطى، وشرق البحر الأبيض المتوسط) إلى مشكلة التفاعل مع الغرب الجماعي.

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