تحت عنوان " وكالة الاستخبارات المركزية تحاول استقطاب فئات من المجتمع الروسي لتجنيدهم كجواسيس" كتب دوغلاس لندن في CNN أن هذا هو الحل الأفضل!

تعلم موسكو علم اليقين بمحاولات وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA لتجنيد مواطنيها للتجسس لصالح الوكالة وهي عازمة على إحباطها. قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس بوتين: أنا مقتنع بأن خدماتنا الخاصة تراقب هذا الفضاء بشكل صحيح. وتحاول الوكالة استخدام تقنيات تحجب إمكانية تعقب مجنديها، وتعليمهم آليات استخدام تطبيق TOR، والمعروف باسم متصفح البصل الذي لا يسمح بتعقب الاتصال بعد حصوله.

وأنشات الوكالة لهذا الغرض قناة جديدة على تطبيق تلغرام كي تحظى بشعبية وتفوز بمشاعر الروس من خلال التركيز على الثقافة الروسية والاستفادة من التحديات الداخلية الحالية في البلاد. ونشرت مقطع فيديو يناشد الروس الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة للاتصال بالوكالة. كما قدمت إرشادات حول كيفية القيام بذلك بشكل آمن.

أما عن الأسلوب المتبع فهو عن طريق بث شريط فيديو ليس فيه انتقادا مباشرا لروسيا أو لرئيسها، ودون التطرق للمسألة الأوكرانية بشكل مباشر؛ بل يستهدف شريط الفيديو أشخاصا على استعداد للتعاون مع الوكالة بشكل مباشر بهدف مشاركة معلومات حساسة مع الولايات المتحدة.

ويختم الكاتب بالقول: قد تبدو الإعلانات المفتوحة للتجسس غير منطقية، لكنها قد تكون الحل الوحيد للحصول على المعلومات الحساسة. وقد أثبت التاريخ أن جاسوسا ذا مكانة جيدة يمكن أن يغير شكل العالم.

المصدر: CNN

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