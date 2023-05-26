مسقط تُنشّط المساومة الإيرانية- الأمريكية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اختراق دبلوماسي متوقع من زيارة سلطان عمان إلى طهران.

وجاء في المقال: يبدأ سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، في نهاية هذا الأسبوع، زيارته التي تستغرق يومين إلى إيران، والتي لا يعتزم خلالها مناقشة العلاقات الثنائية فقط، إنما والوضع الإقليمي. وقد وُصِفتْ الزيارة بالمهمة، بالنظر إلى مسار طهران الواضح نحو المرونة في الاتصالات مع العواصم العربية. فبعد مصالحة إيران مع السعودية يتوقع تقاربها مع مصر. وتُعدّ عُمان قناة وساطة مهمة.

وفي الصدد، قال الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيميونوف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، إن زيارة هيثم بن طارق لطهران مهمة في المقام الأول من وجهة نظر الأجندة الثنائية. وأشار إلى أن "الاتصالات غير المباشرة تجري بطريقة هادئة، دون الإعلان عنها على الملأ".

وبحسبه، قد لا يتطرق الطرفان إلى فكرة استعادة "الاتفاق النووي" الإيراني، فهذا الموضوع انتقل بالفعل إلى هامش جدول الأعمال. وقال سيمونوف: "في الماضي، عندما أقيمت قنوات اتصال غير مباشرة، واستخدمت عُمان كمنصة تفاوض، لم تكن هناك حاجة إلى زيارات، خاصة على مستوى السلطان. فقد جرت الاتصالات على مستوى استشاري. والآن، عمان لديها ما تتحدث عنه مع إيران. هناك مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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