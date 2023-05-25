أردوغان على بعد خطوة

كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول حظوظ أردوغان في حسم السباق الرئاسي لمصلحته.

وجاء في المقال: ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا في 28 مايو الجاري، ويتطلع مؤيدو رجب طيب أردوغان إلى الفوز. فيما يخسر منافسه كمال كيليتشدار أوغلو معركة أصوات الناخبين الوطنيين. وما لم يحدث شيء غير متوقع في الأيام المتبقية، يُتوقع أن يخسر أمام أردوغان بنسبة قليلة.

قبل أيام قليلة، نشر الاقتصادي الأمريكي المعروف دارون أجيم أوغلو، وهو تركي أرمني المولد، مقالًا على بوابة Project Syndicate، حاول فيه الإجابة عن سؤال لماذا حظوظ أردوغان، الزعيم الاستبدادي الذي أدت سياساته الاقتصادية بالبلاد إلى أزمة، ورافق حكمه الطويل فضائح فساد، أوفر؟ استنتاج المؤلف: تفوق الرئيس على المعارضة في النزعة القومية، التي نجح في دمجها مع الإيديولوجية الإسلامية المعتدلة لحزبه.

يربط أجيم أوغلو نمو المشاعر القومية في المجتمع التركي بتداعيات الصراع طويل الأمد مع الانفصاليين الأكراد، وتدفق اللاجئين من الشرق الأوسط، الذين يقدر عددهم في البلاد بالملايين. إضافة إلى ذلك، لعبت، على حد قوله، دورا غير قليل الأهمية "عشرات السنين من الدعاية التي نفذتها وسائل الإعلام الرئيسية وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان". وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن حرب أذربيجان المظفرة مع أرمينيا في العام 2020 كان لها تأثير كبير على مزاج الأتراك.

وقد حققت الأحزاب ذات التوجه القومي نجاحًا في الانتخابات البرلمانية، التي جرت بالتزامن مع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. من حيث الجوهر، استغلت جميع القوى السياسية الرائدة في البلاد، بدرجة أو بأخرى، الأجندة القومية. واستغل ذلك أردوغان وكيليتشدار أوغلو، الذي تضم كتلته الحزب الراديكالي الصالح. لكن الرئيس فعل ذلك بشكل أفضل. لقد نجح في تخليص نفسه من الاتهامات بمحاولة إعادة النظر في الطبيعة العلمانية للدولة، والتي طالما طرحها خصومه.

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