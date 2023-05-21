المعنى الخفي للقصف الروسي المُركّز

كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس" عن إحباط الجيش الروسي خطط كييف لشن هجومها المضاد.

وجاء في المقال: في ليلة 18 مايو، وجهت القوات الجوية الروسية ضربة قوية أخرى للأسلحة المعدّة للهجوم الأوكراني، وكذلك لأنظمة الدفاع الجوي.

ووفقًا للمراسلين العسكريين، أصبحت الضربات على العمق الأوكراني شبه يومية. قد يكون هذا بسبب حقيقة أن استخباراتنا عملت بنشاط، وكشفت عن أماكن تخزين الذخيرة والمعدات، وكذلك مصانع إنتاج الأسلحة. على ما يبدو، جمعت استخباراتنا ما يكفي من المعلومات.

وبالنتيجة، في وقت قصير، تمكّنت القوات الجوية الروسية من تدمير العديد من المستودعات الكبيرة للذخيرة والأسلحة. كما تمكّنت من تدمير بطارية باتريوت أمريكية مضادة للطائرات، وهي تعد الأكثر موثوقية في الغرب.

ووفقًا للخبير العسكري يوري كنوتوف، من خلال توجيه ضربات صاروخية للعدو، يسعى الجيش الروسي إلى تحقيق هدفين: تدمير المعدات والأسلحة العسكرية المعدة للهجوم، وملاحقة الدفاع الجوي الأوكراني. وقال: "الآن، المستودعات والمقرات وأماكن تجميع المعدات ومراكز الاتصالات هي الأكثر تضررا. الغرض من هذه الضربات هو إضعاف القدرات الهجومية للجيش الأوكراني".

وأشار كنوتوف إلى أن "على القوات الجوية الروسية القيام بالكثير من العمل، في مايو ويونيو: فلا يجوز منح العدو فرصة لحشد قواته لاختراق دفاعاتنا". وأضاف: "من المقرر أن تعقد قمة للناتو في فيلنيوس في يوليو، إلى حيث من المرجّح أن يُدعى زيلينسكي. هناك سيحتاج إلى إبلاغهم عن نتائج، والحديث عما حققته أوكرانيا بفضل إمدادات الأسلحة الغربية. يمكنهم أن يسألوه، وبصرامة شديدة. ولذلك، يحتاج زيلينسكي إلى هجوم، وسيحاول ضمان أن يحقق الجيش الأوكراني بعض النتائج على الأقل بحلول أوائل يوليو. نحن نعرف ذلك ونفهمه، ونعمل".

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