كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول رد الهند الصارم على الاتحاد الأوروبي بشأن النفط الروسي.

وجاء في المقال: ردت وزارة الخارجية الهندية بحدة على التهديد الدبلوماسي الأوروبي. فقد حاول رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الضغط على الهند. وقال إن الهند يمكن أن تشتري النفط الروسي، لكنه وصف توريد "الديزل أو البنزين" المنتج "باستخدام النفط الروسي" من الهند إلى أوروبا، بالالتفاف على العقوبات.

وفجأة لم تسكت الهند بل ردت بما يليق بها.

وفي الصدد، قال الخبير في صندوق أمن الطاقة الوطني، ستانيسلاف ميتراخوفيتش: "ردت الهند بقسوة كافية، مشيرة إلى حقيقة أن الاتحاد الأوروبي نفسه وضع القواعد، التي يحاول الآن تشديدها. يظهر رد الهند أنه لا ينبغي الضغط عليها. الهند، ليست حليفًا لروسيا في الصراع في أوكرانيا، لكنها شريك مهم لنا في بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون. ومن الواضح أن الهند تريد مواصلة التجارة مع روسيا. لكنها لا تريد أن يوجهها الغرب وتطالب باستقلال استراتيجي".

وأضاف: "إذا استمر الاتحاد الأوروبي في الضغط على الهند، فمن شأن ذلك أن يسبب مشاكل لأوروبا نفسها. والمشكلة ليست في أن منتجات النفط ستأتي من الهند إلى أوروبا وسيكون هناك نقص في السوق الأوروبية، فهناك مشكلة أكثر أهمية: يمكن للاتحاد الأوروبي بأيديه دفع الهند لتبتعد عنه".

"شكاوى الاتحاد الأوروبي ضد الهند وشكاوى الصحافة الغربية من حصول النفط الروسي على حصة سوقية من أعضاء آخرين في أوبك هي محاولة محكوم عليها بالفشل للسيطرة على ما لم يعد الغرب قادراً على التحكم به".

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