بعد أربعين عامًا: إيران ومصر قرّرتا التصالح

تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، عن تغيرات كبيرة يشهدها الشرق الأوسط بعد تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران.

وجاء في المقال: تخطط إيران ومصر لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما في المستقبل القريب. يعود الطرفان إلى تطبيع العلاقات بعد 43 عاما من القطيعة. قبل ذلك، جرت محاولات متكررة للمصالحة، لكنها لم تنجح. لم يُناقش ذوبان الجليد في العلاقات إلا بعد تقارب طهران مع منافستها الرئيسية في المنطقة، الرياض. في الآونة الأخيرة، تغير اصطفاف القوى في الشرق الأوسط.

تطبيع العلاقات بين إيران ومصر ظاهرة طبيعية، كما يقول المستشرق أندريه أونتيكوف. ووفقًا له، تجري حاليًا عملية سريعة لتسوية العلاقات في الشرق الأوسط. ويفسر ذلك، على وجه الخصوص، برغبة الملكيات العربية في تقليص دور الولايات المتحدة في منطقة الخليج، وموازنة نفوذها بدور الصين.

ويرى أونتيكوف أن ما يحدث لا يعني أن الرياض ستصبح حليفة لبكين. فالأمر يتعلق بإعادة موازنة نفوذ أمريكا بالتوجه نحو الصين. بشكل عام، هذا يتوافق مع مصالح روسيا.

وقال: "طرحت موسكو من قبل فكرة إنشاء منظمة مماثلة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في منطقة الخليج، بحيث تحل دول المنطقة تناقضاتها بنفسها، وتمنح جميع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا، دور مراقب في هذه المنظمة، تمامًا مثل الصين والولايات المتحدة".

ويرى أونتيكوف أن الصين تشتغل على تنفيذ المبادرة الروسية. من المفيد عمومًا لروسيا أن يصبح الشرق الأوسط أكثر هدوءًا، لأن أي وضع غير مستقر في المنطقة يمكن أن يؤثر في روسيا عبر آسيا الوسطى والقوقاز.

وختم بالقول: "هناك توجه في الشرق الأوسط نحو بكين. قمة هذه المظلة في المنطقة ليست روسيا والصين، إنما الصين وحدها. العمليات إيجابية بشكل عام، لكن هذا لا ينفي حقيقة أن روسيا ستضطر إلى العمل بنشاط حتى لا تفوت الاستفادة مما يحدث ولا تتركه بالكامل للصين".

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