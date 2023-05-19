في أوكرانيا ينتظرون المزيد من إسرائيل

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول استياء كييف من علاقات تل أبيب مع موسكو.

وجاء في المقال: كييف غير راضية عن كون الدبلوماسيين الإسرائيليين يواصلون الاتصال بنظرائهم الروس، وكأن شيئًا لم يحدث. ذكرت ذلك صحيفة جيروزاليم بوست، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى في أوكرانيا.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تنتظر كييف مزيدا من الدعم النشط من الدولة اليهودية. وهي، على وجه الخصوص، تريد الحصول على مجموعة كاملة من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي. في غضون ذلك، تمتنع إسرائيل حتى الآن عن اتخاذ خطوات جذرية قد تغضب موسكو.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أعربت كييف عن رغبتها في الحصول على منظومات دفاع جوي مثل Beam و Barak-8 و Patriot و Iron Dome و David`s Sling و Arrow Interceptor. وكان هناك حديث عن القبة الحديدية.

وقد ازداد الضغط على إسرائيل من كييف وواشنطن لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، منذ الخريف، بعد ظهور معلومات حول استخدام الطائرات الإيرانية المسيّرة في العمليات القتالية في أوكرانيا.

في نوفمبر الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن إسرائيل، بضغط من الولايات المتحدة، وافقت على تمويل توريد "مواد استراتيجية" لأوكرانيا بملايين الدولارات.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمصادر الصحيفة، وافقت إسرائيل على تزويد الناتو أوكرانيا بأسلحة تحتوي على مكونات إسرائيلية. ويشمل ذلك الأنظمة البصرية وأنظمة التحكم بإطلاق النار. ويمكن أن يشمل مخطط مشابه القبة الحديدية. على الأقل، يفكر الأمريكيون بذلك.

وقد قال الفريق دانيال كاربلر، قائد قوات الفضاء والدفاع الصاروخي بالجيش الأمريكي (USASMDC)، أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضيـ إن واشنطن يمكنها، إذا طُلب منها ذلك، نقل إحدى بطاريتي القبة الحديدية إلى كييف. ولكن ذلك يتطلب موافقة إسرائيل كونها المصنِّعة للمنظومة. في هذه الأثناء، يطرح السؤال حول مقدار المساعدة التي يمكن أن تؤمنها بطارية واحدة لأوكرانيا، لأن نصف قطر تغطيتها صغير جدًا - حوالي 15 كم.

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