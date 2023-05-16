تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه كوزماك، في "إزفيستيا"، حول فساد النخبة الحاكمة في أوكرانيا وبيع البلاد للخارج.

وجاء في المقال: في 8 مايو، وقّعت حكومة أوكرانيا وشركة BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) الأمريكية اتفاقية بشأن إنشاء صندوق تنمية أوكرانيا. الهدف الرسمي للمؤسسة هو جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة.

بموجب شروط الصفقة، ستدير شركة بلاك روك الأصول الأوكرانية، بما في ذلك جزء من أموال "المساعدات الدولية". وهكذا، فإن المؤسسات الاستراتيجية الأوكرانية، بما فيها تلك التي تم "تأميمها"، تخضع للسيطرة غير الوطنية. كجزء من هذا المخطط، ستجري أيضًا إدارة الدين العام الأوكراني، والذي بلغ، وفقًا لوزارة المالية في البلاد، 119.9 مليار دولار بحلول نهاية مارس، أو 78٪ من الناتج المحلي الإجمالي (في نهاية العام 2022). بالطبع، سيتم الدفع لـ BlackRock مقابل خدماتها من الأموال التي يرسلها الغرب كمساعدة، فلم يبق في كييف عمليًا أموال أخرى.

ولا يستبعد كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فلاديمير فاسيليف، أن الولايات المتحدة تستعد لتخلف أوكرانيا عن السداد، وفي هذه الحالة تبدو مشاركة شركة بلاك روك منطقية.

وقال فاسيليف: "في حالة إفلاس أوكرانيا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو خدمة الدين وإدارة الأصول المتبقية، ومن ثم تبرز وظائف شركة بلاك روك. حتى الآن، ربما تكون التبعية هي الطريقة الأكثر فاعلية لإدارة أوكرانيا من الخارج. وسبق أن تم دمج هذه الممارسة حتى في خطة مارشال لالتزامات ألمانيا بديونها.

وكما يكتبون في أوكرانيا، يشارك المسؤولون الذين اتهموا مرارًا بالفساد في تنفيذ الصفقة. وفي هذا السياق، تفيد بيانات Forbes الجديدة بأن فلاديمير زيلينسكي نفسه ضاعف ثروته في العام 2022، من 650 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار.

إلى ذلك، فإن اتفاقية مايو عززت إلى حد كبير الوضع القائم عمليا. فقد تم إطلاق عملية بيع الأصول الاستراتيجية للشركات متعددة الجنسيات تحت إشراف بترو بوروشنكو، ثم تحت قيادة زيلينسكي، تلقت دفعة ودعاية إضافية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب