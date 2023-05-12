يرى الكاتب جوليان زيليزر في CNN في مقالة بعنوان "لماذا فقدت المناظرات الرئاسية بريقها؟" أن ظاهرة تراجع المناظرات الرئاسية لانتخابات 2024 غير محبّذة.

يفكر الرئيس السابق ترامب في استبعاد إحدى المناظرتين الأوليتين أو كلتيهما في حدث انتخابي في نيوهامبشير. وسبب الاستبعاد هو تقدم ترامب على مرشحي الحزب الجمهوري الآخرين، وفق استطلاعات الرأي. أما الرئيس بايدن فقد اختار منصبه الرئاسي ومهمته كرئيس للبلاد بدلا من الترتيب للمناظرات. وبما أن اللجنة الوطنية الديمقراطية لا تملك أية مناقشات أولية مقررة، ولا ترى أيضا أن منافسي بايدن روبرت إف كينيدي وماريان ويليامسون يشكلان منافسة جدية لبايدن فليس هناك ترتيبات واضحة لمناظرات رئاسية.

تكمن المشكلة هنا في أن المناظرات الرئاسية كانت جزءا كبيرا من السياسة الرئاسية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. وتراجعها الآن مقارنة بعامي 2016 و 2020 سيكون خروجا عن السياسة الرئاسية. ففي عام 2016 بدت المناظرات التمهيدية للجمهوريين وكأنها مباريات مصارعة. فقد كان ترامب يتفوق من خلال الشتائم والمزاح وأسقط خصومه واحدا تلو الآخر.

أما مناظرات عام 2020 فقد وضعت بايدن في لحظات صعبة أمام كامالا هاريس عندما انتقدته لمعارضته الحافلات المدرسية كوسيلة لإلغاء الفصل العنصري في السبعينيات. وعلى المقلب الجمهوري رفض ترامب مناظرة خصومه، وعندما واجه بايدن أظهر الأخير حدّة غير متوقعة، بينما بقي ترامب على طبيعته.

يرى الكاتب أنه يتوجب على منظمي المناظرات في عام 2024 إيجاد طريقة لأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد. كما أن عليهم مطالبة المرشحين بالإجابة على الأسئلة المحورية التي تواجه البلاد وخاصة مسألة الاقتصاد غير المستقر والحرب المستمرة في أوروبا. ودون المناظرات قد يكون من الصعب إظهار إمكانات المرشحين وقدرتهم على حكم البلاد.

المصدر: CNN

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