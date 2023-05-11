الأمريكيون يبحثون عن حل لفشل هيمارس في أوكرانيا

نشرت CNN مقالا للمحلل أليكس ماركواردت وآخرين بعنوان "تشويش روسيا لأنظمة الصواريخ التي قدمتها أمريكا لأوكرانيا يعقّد الجهود الحربية فيها"

تفشل الصواريخ الأمريكية الصنع HIMARS في تحديد أهدافها بسبب قدرة روسيا على إحباط أنظمة هذه الصواريخ باستخدام أجهزة تشويش إلكترونية تعطّل نظام تحديد المواقع العالمي GPS . مما أجبر المسؤولين العسكريين الأوكرانيين وبمساعدة الأمريكان على البحث عن حلول مجدية تمكنهم من الاستمرار في استخدام هذه الصواريخ التي تعتبر السلاح الأهم الذي قدمته أمريكا لأوكرانيا.

الحظر المكثّف للروس، وفق مصادر أمريكية وبريطانية، دفعت مسؤول في البنتاغون للتعليق: إنها لعبة القط والفأر المستمرة. ولابد من ابتكار إجراء مضاد للتشويش لدفع الروس لابتكار جديد لهذا الإجراء. ولكن ليس من الواضح مدى استدامة هذه اللعبة.

ووفق الجنرال المتقاعد، ستيفن أندرسون: هناك هجوم أوكراني قريب جدا. وأوكرانيا تعتمد بشكل أساسي على صواريخ HIMARS فهل ستكون الحلول جاهزة كي تحقق أوكرانيا النصر المرتقب؟ وتابع نفس الجنرال: هناك فرق بين أن تكون قادرا على إبعاد الروس من المكان أو طردهم منه. ومن الصعب طردهم من مكان تجذروا فيه خلال العام المنصرم، في حين أن صورايخ HIMARS يجب أن تبقى في اللعبة.

المصدر: CNN

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