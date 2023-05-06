أكراد سوريا يطلبون العون من الإمارات

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول طلب الإدارة الذاتية الكردية في سوريا من أبوظبي التوسط في الحوار مع دمشق الرسمية.

وجاء في المقال: لجأت الإدارة الذاتية التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا إلى الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في بناء جسور مع الحكومة المركزية في دمشق.

فالآن، تعرض الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، صراحةً، على دمشق الرسمية أن تتوصل إلى اتفاق، ولكن على أساس الندية، وليس الاندماج.

ففي أبريل، طرح مفوضوها خطتهم الخاصة لحل الأزمة السورية. وتتكون مبادرتهم من حوالي 10 بنود. الأكثر إثارة للاهتمام بينها ما يخص التوزيع العادل للموارد، بما في ذلك النفط والغاز والمحاصيل. معلوم أن المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية تتركز فيها معظم آبار النفط، التي كانت تلعب دورًا حاسمًا في اقتصاد سوريا قبل الحرب. لذا يبدو هذا الاقتراح كبادرة حسن نية.

تأتي الإشارات الإيجابية من القوى الكردية بالتوازي مع محاولات أنقرة التقرب من دمشق. فكما قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مؤخرا، قد يُعقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، في موسكو هذا الشهر.

تبقى المشكلة الوحيدة بالنسبة لـ قوات سوريا الديمقراطية هي موقف الولايات المتحدة.

وكما صرحت المسؤولة في إدارة شمال شرق سوريا، فوزة يوسف، في أواخر أبريل: في حين أن وجود قوة أمريكية محدودة وفر للأكراد السوريين نفوذًا في محادثاتهم مع دمشق، كان هناك جانب سلبي. فالقصر الرئاسي يصر الآن على أن يقطع ممثلو قوات سوريا الديمقراطية العلاقات مع الولايات المتحدة ويقنعوا قوات التحالف بمغادرة سوريا كشرط مسبق لأي اتفاق سلام.

ووفقًا لها، لا تثق قوات سوريا الديمقراطية بالجانب الروسي أيضًا، الذي عزز بشكل كبير، على مدار العام، علاقاته الوثيقة مع أنقرة، وهي خصم رئيس للإدارة الكردية. لهذا السبب، يجري الرهان على وساطة الإمارات التي نجحت على مدى السنوات الخمس الماضية في إعادة علاقات العمل مع الأسد.

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