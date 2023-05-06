تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان غراتشيف وإيغور إسماعيلوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول استعداد الجيش الروسي لمواجهة الهجوم الأوكراني المضاد.

وجاء في المقال: ماذا قصد سيرغي شويغو عندما قال إن لدينا ذخيرة كافية في منطقة العملية العسكرية الخاصة لهزيمة العدو؟ ناقشنا ذلك مع الخبير العسكري، العقيد المتقاعد أناتولي ماتفيتشوك، فقال:

أفهم مما قاله شويغو أن جيشنا وصل، بعد التعبئة بشكل كامل، إلى حالة التأهب القتالي. ولا ينبغي أن نعاني من نقص في الذخيرة أثناء تغطية عملياتنا ناريًا. نحن على استعداد لصد هجوم أوكرانيا، إذا حدث. ثم ننتقل إلى الهجوم المضاد.

برأيكم، إلى متى ستؤجل كييف الهجوم؟ فهم يخبرون الغرب باستمرار عن نقص الإمدادات وحاجتهم إلى المزيد.

أوكرانيا رهينة. سيُطلب منها أن تتقدم، وسوف تتقدم. أي أن الهجوم سيحدث، سواء أرادوا ذلك أم لا، وسواء كان لديهم قذائف أم لا. سيتم إلقاؤهم في المعركة لأن المال قد تم دفعه مقابل هذه المعزوفة. والغرب بات يطرح الأسئلة: لقد قدمنا ​​لكم الكثير، أين ذهب كل ذلك، لماذا لا تهاجمون؟ أتوقع أن يقوموا بتوجيه العديد من الضربات، وربما يتمكنون من اختراق منطقة دفاعنا التكتيكي، والتقدم لمسافة 5 أو 10 كيلومترات كحد أقصى، ثم لن يكون لديهم القوة الكافية. سيتبع ذلك هجوم قواتنا، وسحق الجيش الأوكراني.

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