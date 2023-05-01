الحضن الدافئ لدول "بريكس"

تحت عنوان "كيف تضغط دول بريكس لتحرير الجنوب العالمي من النظام المالي الغربي" كتب المحلل كالينغا سينيفيراتنه في جريدة جنوب الصين الصباحية حول آفاق "بريكس".

نال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ترحيبا حارا في الصين. حيث التقى بالرئيس شي جي بينغ وحضر احتفال تعيين حليفته ديلما روسيف كرئيسة لبنك التنمية الجديد الذي سيحرر البلدان الناشئة من هيمنة المؤسسات المالية التقليدية. وتضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فيما المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا من بين الدول المهتمة بالانضمام للمجموعة.

أسفرت زيارة دا سيلفا عن 20 اتفاقية ثنائية ستزيد من حجم التجارة الثنائية بين البلدين، والتي بلغت 150 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ويقوم كلا البلدين بالعمل على إجراء تسويات تجارية بعملاتهما بدلا من الدولار الأمريكي.

وتم اتخاذ خطوات مهمة من قبل "بريكس". فقد اعتمدت روسيا اليوان الصيني كواحد من عملاتها الاحتياطية وزادت واردات الصين من روسيا بنسبة 49%؛ ما يعادل 110 مليار دولار أمريكي. إضافة إلى أن الصين تطور نظام الدفع عبر الحدود الذي سيكون بديلا عن نظام سويفت.

واتفقت بنغلاديش وروسيا على أن تقبل موسكو اليوان للمدفوعات على محطة روبور للطاقة النووية التي تبنيها روسيا غرب دكا. أما الهند فتدرس إحياء اتفاقية تجارة الروبية والروبل بينها وبين روسيا. وهناك مشروع لإنشاء وحدة حساب مشتركة لتسهيل التجارة بين البرازيل والأرجنتين. وسيستضيف رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، قمة "بريكس" لتعزيز مصالح القارة الإفريقية.

لكن الكاتب أشار في نهاية المقال إلى ضرورة إنهاء التوترات بين الصين والهند، وقد تتوسط روسيا لحل هذا الصراع. بينما تحاول الصين التوسط لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. ودون إنهاء هذه التوترات لن يكون الحديث عن بنية اقتصادية عالمية جديدة قابلا للتنفيذ بسرعة.

المصدر: جريدة جنوب الصين الصباحية

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