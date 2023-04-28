زخارف لا تمحو عمر بايدن

يحاول الرئيس بايدن استخدام سلطة الرئاسة لضمان إعادة انتخابه بغض النظر عن عمره. واستراتيجية حديقة الورود خير دليل على ذلك وفق محللين في CNN. بيتسي كلاين، كيفن ليبتاك، ميغان فاسكيز

ردّ بايدن مازحا عند سؤاله عن عمره في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الكوري الجنوبي، يون سوك:

فيما يتعلق بالعمر، لا أستطيع حتى أن أخمّن كم عمري. لا أستطيع حتى أن أقول الرقم!

جرى المؤتمر الصحفي في حديقة البيت الأبيض حين استضاف بايدن الرئيس الكوري الجنوبي يوم الأربعاء الماضي، أي بعد يوم واحد من إعلان إعادة ترشحه. وأكد بايدن أن الناخبين هم من سيحكم إذا كان قرار ترشحه للرئاسة مرة أخرى سليما. وقال بايدن بحماس إنه ألقى نظرة فاحصة على عمره،؟ وأنه يشعر أنه بحالة جيدة ومتحمس للآفاق. والجدير بالذكر أن بايدن هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وسيكون عمره 86 عاما عند انتهاء ولايته الثانية، وهذا مبعث قلق حتى بين أوساط الديمقراطيين.

ويرى المحللون أنه ربما كانت زيارة الرئيس يون صدفة، لكنها خدمت أغراض بايدن الخاصة، حيث عكست الزيارة التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. واستفاد الرئيس بايدن من زخارف الرئاسة التي أكسبته درجة من رأس المال السياسي.

وتتضمن زخارف الرئاسة التي يعوّل عليها فريق بايدن استخدام طائرة الرئاسة وقطع شرائط المصانع التي تم افتتاحها بموجب تواقيع بايدن، والتي عارضها الجمهوريون. كما سيشمل رأس المال السياسي جدولا مكثفا للسفر إلى الخارج بدءا من الشهر المقبل باتجاه اليابان وأستراليا، ثم في الصيف باتجاه أوروبا. وهذا سيضع بايدن على الساحة العالمية بعيدا عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تغص بها واشنطن.

ولا يتوهم أحد أن هذه المزايا قادرة على محو عمر بايدن. لكن بالمقابل أثبت بايدن فعليا يوم الأربعاء الماضي، ومن خلال استراتيجية حديقة الورود، أنه يستخدم سلطة الرئاسة لضمان إعادة انتخابه. ولم ينس بايدن أن يحذّر من الخطر الذي يمثّله ترامب على ديمقراطية البلاد. وتعهد أنه في حال أعيد انتخابه فستكون هناك فرصة ليكون الأمريكيون آمنين اقتصاديا وسياسيا لفترة طويلة.

المصدر: CNN

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