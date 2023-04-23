إسرائيل تلتف على إيران من الشمال

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تقارب إسرائيل مع اذربيجان وتركمانستان، اقتصاديًا وسياسيًا.

وجاء في المقال: ظهرت أرضٌ إسرائيليةٌ على بعد 17 كيلومترًا فقط من الأراضي الإيرانية: فقد افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين سفارة لبلاده في عشق آباد (عاصمة تركمانستان). لم يقم بزيارة تركمانستان فحسب، بل زار أيضًا أذربيجان، التي استقبلته ليس فقط لأسباب اقتصادية، إنما ومن أجل التقارب السياسي مع بلاده.

وأما في إيران، فيُراقبون النشاط الدبلوماسي الإسرائيلي بقلق واضح.

وقد أشار الباحث في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير ساجين، إلى أن العلاقات بين أذربيجان وإيران تعتريها صعوبات منذ فترة طويلة لأسباب عديدة، وبعد حرب باكو المظفرة مع أرمينيا في العام 2020، التي حسمتها بمساعدة تركية، وإلى حد كبير بسلاح إسرائيلي، تدهورت علاقتها بشكل حاد مع طهران. وبالطبع، فمن المستبعد أن تنزع فتيل التوتر حركة أخرى تدل على التقارب بين جيران إيران الشماليين وعدوها.

وقال ساجين، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "ومع ذلك، أعتقد بأن ذلك لن يؤدي إلى نزاع خطير بين أذربيجان وإيران. لا مصلحة لأحد في ذلك. هناك شيء يقي من القطيعة بين البلدين، بل ويشد إحداهما إلى الأخرى. فـ لإيران وأذربيجان مصالح اقتصادية مشتركة - يجري الآن تفعيل مشروع ممر النقل شمال-جنوب. لذلك، أظن أن الحرب الباردة بين هتين الدولتين لن تتطور إلى حرب ساخنة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب