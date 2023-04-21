مكسب غير متوقع من رحلة لافروف إلى كوبا

كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الصداع الذي ستسببه لواشنطن عودة محطة التجسس الإلكترونية الروسية إلى أمريكا اللاتينية.

وجاء في المقال: عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس 20 أبريل، سلسلة اجتماعات مهمة مع قيادة كوبا، محطته الأخيرة في جولته بأمريكا اللاتينية بعد نيكاراغوا والبرازيل وفنزويلا. حقيقة ظهور الوزير الروسي في هذه المنطقة، التي تسميها الولايات المتحدة خاصرتها، تسببت في استياء كبير في واشنطن.

وفي الصدد، قال رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إيغور كوروتشينكو، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس"، في حديثه عن مكاسب روسيا من جولة سيرغي لافروف هذه، من زاوية التعاون العسكري-التقني:

"إذا نظرنا إلى التفاعل مع هذه البلدان من وجهة نظر عسكرية، فإن نشر مركز للاستطلاع الإلكتروني، والذي سبق أن كان لدينا في كوبا في لورد، قبل أن نغادرها، سيكون خطوة مهمة للغاية بالنسبة لنا. لا أعرف ما إذا كان سيتم إبرام مثل هذا الاتفاق أم لا. في هذه الحالة، هذه مناقشات نظرية بحتة. ومع ذلك، أظن أن انسحاب روسيا في حينه من كوبا، من الناحية العسكرية، كان خطأ فادحًا بالنسبة لنا. ردت الولايات المتحدة على لفتة "حسن النية" تلك بدفع الناتو بنشاط إلى حدود روسيا".

ووفقًا لـ كوروتشينكو، تعد كوبا الدولة الرئيسية في المنطقة. و "من حيث المبدأ، فإن وجود عناصر لنا، ذات صلة بنظام الذكاء الإلكتروني سيجعل من الممكن السيطرة على نصف الكرة الغربي بأكمله تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، هذا مهم للحصول على طيف واسع من المعلومات الإضافية حول الولايات المتحدة.

إن تقوية نفوذنا في أمريكا اللاتينية - خاصرة الولايات المتحدة الضعيفة- يصرف انتباه الأمريكيين على الأقل عن الدفع النشط بمصالحهم في أوروبا".

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