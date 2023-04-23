الحبوب الأوكرانية تكسر الاتحاد الأوروبي

تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا ويفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول الشرخ الذي أحدثته الحبوب الأوكرانية في أوروبا.

وجاء في المقال: حظر عدد من دول الاتحاد الأوروبي استيراد الحبوب الأوكرانية. وعلى الرغم من معارضة المفوضية الأوروبية لذلك، جرت محادثات في بولندا حول خطط لفرض حظر على منتجات زراعية أوكرانية أخرى، مثل الفواكه الطازجة والبيض والدواجن والسكر والعسل. وقد تضامنت بودابست وصوفيا مع وارسو.

وفي الصدد، قال الخبير السياسي والاقتصادي إيفان ليزان: "الحبوب الأوكرانية، في الواقع، كسرت الاتحاد الأوروبي والتقسيم الأوروبي للعمل، الذي يتمثل في أن الحبوب تزرع في شرق الاتحاد الأوروبي، ويجري تقديمها علفا للحيوانات في غربه. بالإضافة إلى ذلك، دمر هذا الوضع النموذج المألوف للتفاعل مع الحكومة الأوروبية فوق الوطنية. فالمفوضية الأوروبية تماطل في المفاوضات بشأن حظر الاستيراد، وتلعب في صف دول أوروبا الغربية".

"من الواضح أن المفوضية الأوروبية تفاعلت ببطء شديد مع هذه القضية. نتيجة لذلك، بدأت الدول في اتخاذ قرارات لحظر الواردات بمعزل عن المفوضية. الآن، الجميع مجبرون على الاتفاق بطريقة أو بأخرى فيما بينهم. وإلا فإن دول أوروبا الشرقية ستبدأ في تعطيل قرارات المفوضية الأوروبية الأخرى".

وختم ليزان بالقول: "السؤال الرئيس الآن هو: تحت أي شروط يمكن الاتفاق. من الواضح أن الجميع في أوروبا الشرقية سئموا من الحبوب الأوكرانية، وستكافح الحكومات لإزالتها تمامًا من الأسواق. ولا أستبعد أن يحدث ذلك. أو تضع المفوضية الأوروبية حصصًا صارمة للمنتجات الأوكرانية. من الممكن أيضًا سيناريو تعويض أكبر من المفوضية الأوروبية عن خسائر المزارعين. في النهاية، قد تقوم المفوضية الأوروبية بإعادة شراء كل الحبوب".

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