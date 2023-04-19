الغرب يقرر مصير الأصول الروسية

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اللعب الخطير بالأموال والأصول الروسية المصادرة.

وجاء في المقال: تناقش الولايات المتحدة وحلفاؤها، بمزيد من الاهتمام، ما يجب فعله بأموال وممتلكات الروس والدولة الروسية، المجمدة في الغرب. وقد اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي تؤيد نقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا، بأن تنفيذ الأمر لن يكون سهلا من الناحية القانونية. وفي المفوضية الأوروبية، بحسب الصحافة، يميلون إلى فكرة التخلي عن المصادرة.

بينما قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، بعد زيارته إلى كندا، إن هذا البلد سينقل قريباً إلى كييف ما تمت مصادرته من روسيا، وعلى وجه الخصوص، طائرة An-124 Ruslan.

وفي الصدد، قالت كبيرة الباحثين في معهد الولايات المتحدة وكندا، إيلينا كومكوفا، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "لن يكون الكنديون أول من يفعل. فسوف يرون أولاً كيف ستتصرف الولايات المتحدة".

ولفتت كومكوفا الانتباه إلى أن قضية مصادرة الأصول الروسية لم تناقش بشكل خاص في الصحافة الكندية أيضًا. وهذا يعني أن ترودو لا يتعرض لضغوط للإسراع في نقل الأصول الروسية. وقالت: "كانت كندا في وقت من الأوقات في الطليعة فيما يتعلق بمصادرة الأصول الروسية، وكانت تصدر تصريحات من هناك. ثم هدأ كل شيء تمامًا".

أخيرًا، من المهم أيضًا معرفة أن تحويل الأصول الروسية المصادرة في كندا إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم المساعدة الغربية لهذا البلد. فما تمت مصادرته هناك قليل نسبيًا. وفقًا للشرطة الكندية، في العام 2022 تم تجميد أصول روسية في البلاد تبلغ حوالي 330 مليون دولار. وتم احتجاز الطائرة An-124 التي ذكرها شميغال في مطار تورنتو في فبراير 2022. هذه الطائرة كانت قد استأجرتها الحكومة الكندية لنقل اختبارات فيروس كورونا.

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