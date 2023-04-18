بلدان الاتحاد الأوروبي تحظر الحبوب الأوكرانية

كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول عدم استعداد الاتحاد الأوروبي لضم أوكرانيا إلى سياسته الزراعية المشتركة.

وجاء في المقال: أعلن وزير الزراعة المجري اشتفان ناجي عن فرض بلاده حظرا على استيراد الحبوب من أوكرانيا حتى 30 يونيو. وعلل هذا القرار بحقيقة أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي خطوات لحل مسألة إغراق السوق بإمدادات المنتجات الزراعية الأوكرانية. نتيجة لذلك، اضطرت المجر إلى فرض حظر على "استيراد الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا، وكذلك بعض المنتجات الزراعية الأخرى".

واتخذت بولندا قرارًا مشابهًا، يؤثر في الترانزيت، الذي كان مسموحا به.

وفي وقت سابق، أعربت رومانيا أيضا عن استيائها من إمدادات الحبوب الأوكرانية. فالمزارعون هناك يهددون ببدء إضراب على مستوى البلاد اعتبارًا من 7 يونيو إذا لم تحظر السلطات توريد المحاصيل الزراعية الخام إلى البلاد.

وفي الصدد، قال الأستاذ في قسم الدراسات الأوروبية في كلية العلاقات الدولية بجامعة سان بطرسبورغ، ستانيسلاف تكاتشينكو: "أحد أصعب المواقف في الاتحاد الأوروبي هو السياسة الزراعية المشتركة. تنص اتفاقية (الاتحاد)، من بين أمور أخرى، على تقديم المساعدة لمزارعين محددين ودعم مستوى سعر معين، بما في ذلك سعر الحبوب".

وأضاف تكاتشينكو: "ظهور كمية إضافية من الحبوب ومنتجاتها يقوض استقرار الأسعار. الاتحاد الأوروبي ليس سعيدًا بذلك. يمكن تقديم المساعدة لأوكرانيا، وتقديم الصدقات، لكن لا أحد مستعدًا لإدراجها في السياسة الزراعية المشتركة. لقد عمل الاتحاد الأوروبي بعناية على بناء توازن على مدى 30 عامًا ولن يسمح بتدميره".

وختم بالقول: "لا أستبعد أن تتمكن أوكرانيا في المستقبل القريب من الحفاظ على الإمدادات فقط لإيطاليا وفرنسا. ستقاطع بقية دول الاتحاد الأوروبي الحبوب حتى لا تضر باقتصادها. وهذا يوضح بشكل جيد موقف الاتحاد الأوروبي من مسألة انضمام أوكرانيا إليه".

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