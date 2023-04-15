تحت العنوان أعلاه، كتب العقيد ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول الخطة التي وضعتها الولايات المتحدة للهجوم المضاد الأوكراني المرتقب.

وجاء في المقال: قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن القوات المسلحة الأوكرانية لديها القدرة على الهجوم، ولديها "خطة مثالية" لتنفيذه.

ولم يذكر أوستن أن مساهمة الولايات المتحدة في تطوير خطة العملية الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية هي أكثر من كبيرة. وهذا، إلى حد كبير، ليس مفاجئًا، لأن حجم المساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن إلى كييف يعني تلقائيًا مشاركة الخبراء الأمريكيين في جميع جوانب أنشطة الجيش الأوكراني اليومية. لا توجد خيارات أخرى هنا.

خلاصة القول، الولايات المتحدة، بحكم التعريف، لا يمكنها تحمل انتكاسة ملموسة في الهجوم الأوكراني القادم. فهذا، من الناحية العملية، سيعني هذا ضربة لسمعة المبادئ الغربية للفن العسكري والأسلحة والمعدات العسكرية، وأساليب تدريب القوات، وأشكال وطرائق استخدام الجيش. وهكذا فموقف القوات المسلحة الأمريكية وحلفائها تجاه العملية الهجومية القادمة للقوات المسلحة لأوكرانيا ينطلق من ثمن الخسارة الباهظ.

بالدرجة الأولى، ينبغي تركيز انتباه خبراء الحرب الأمريكيين على التطوير الشامل لأحد أهم أجزاء خطة العملية الهجومية القادمة، أي إلحاق ضرر ناري كبير بالعدو (أي الجيش الروسي).

إذا توافقت نتيجة تأثير الأسلحة النارية في النقاط الفردية ومجموعات المواقع وتجمعات العدو المستهدفة مع الحسابات الأولية، فهذا العامل بالذات سيحدد إلى حد كبير نجاح عملية الجيش الأوكراني الهجومية.

لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الولايات المتحدة وحلفاءها، لهذا الغرض بالذات قدموا، (ولا زالوا يقدمون في الوقت الفعلي) للجيش الأوكراني جميع المعلومات الاستخباراتية الضرورية. من المؤكد أن جميع مصادر الاستخبارات الممكنة متورطة في ذلك.

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