تحت العنوان أعلاه، كتبت إيرينا غوساكوفا، في "برافدا رو"، حول الأسباب الاقتصادية التي تدفع الغرب إلى تصعيد الصراعات.

وجاء في المقال: أجري على موقع AfterShock الإلكتروني الإخباري تحليل وتشريح لأهم المؤشرات المادية للاقتصاد العالمي، وللإنتاج الصناعي في البلدان المتقدمة والعالم ككل.

وقد أخبر المدون السياسي الروسي سيرغي بريكوتين قراء "برافدا رو" عن النقاط الرئيسية التي يمكن أخذها من هذا التقرير.

وكما أشار، لأول مرة منذ الانهيار (المالي) في 2008-2009 و2020، انخفض الإنتاج الصناعي العالمي. ومن السابق لأوانه القول إن الذروة العالمية للإنتاج الصناعي قد تم تجاوزها بالفعل، ولكن ما يمكن قوله إن ذروة الإنتاج العالمي، إن لم يكن قد تم تجاوزها فعلى وشك ذلك.

تتراجع التجارة الدولية في الأحجام المادية على مستوى العالم على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة.

"من البيانات المقدمة، يتضح أن البلدان الأوروبية واليابان دخلتا في أزمة منذ أكثر من عام. وأسباب ذلك ليست في "كوفيد" والعملية العسكرية الروسية الخاصة. فقد بدأت المشاكل مع استنفادهم قاعدة مواردهم الخاصة. تبدو الولايات المتحدة حاليًا أفضل بكثير من أوروبا أو اليابان، لكن الإنتاج الصناعي بالكاد نما منذ العام 2000. وقد مرت 23 سنة. أي على مدار 23 عامًا، نما الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 11.06٪ فقط، وهو أقل من روسيا، التي سجلت + 96.92٪ والهند + 197.28٪ والصين + 813.07٪ ".

من الواضح في حال استمرت العمليات الحالية لتطوير الإنتاج الصناعي في العالم، فسوف تتحول الدول الغربية (باستثناء الولايات المتحدة) في غضون بضعة عقود إلى أقزام صناعية. لذلك، فالغرب مضطر، لكي لا يفقد ثقله السياسي والصناعي، إلى تصعيد الصراعات حول العالم من أجل ترتيب أزمة عالمية وتغيير قواعد اللعبة. وروسيا تقاوم ذلك. ولذلك تتسبب بمثل هذا الغضب.

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