تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول شكوى واشنطن من زيادة الطلعات الجوية الروسية في سوريا.

وجاء في المقال: عززت التشكيلات العسكرية الكردية الموالية للولايات المتحدة التدابير الأمنية حول المنشآت العسكرية الأمريكية في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا. يُعتقد بأن القرار حول ذلك اتخذ بسبب التهديدات المتزايدة من الجماعات الشيعية الموالية لدمشق الرسمية والتي تقصف القوات الأجنبية بانتظام. إنما ليس هذا هو المصدر الوحيد لقلق للبنتاغون. فمسؤولو وزارة الدفاع يشكون مما يسمونه نشاط الطيران الروسي في المنطقة المجاورة مباشرة لقواعدهم.

كما أكد نائب قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أليكس غرينكفيتش، فإن الجانب الأمريكي يحاول مراقبة نشاط الطائرات الروسية بدقة في السماء السورية. وقال: "إنهم يدخلون المجال الجوي، الذي يجب أن يكون وفقًا لبروتوكولات تجنب الصدامات، ​​هو المجال الذي نعمل فيه نحن بشكل أساسي، وليس الروس". ووفقا له، أجبر هذا الجيش الأمريكي مرارًا على استخدام خط الاتصال مع الزملاء الروس في سوريا. ولكن، على ما يبدو، فإن البنتاغون غير راض عن جودة هذا الخط.

وإلى ذلك، فقد أعطت بعض الأمل في نزع فتيل التوتر في خريف العام الماضي لقطات عرضها مصور لوكالة فرانس برس، أظهرت اجتماعا لدوريات عسكرية روسية وأمريكية على طريق السيارات بالقرب من مدينة القحطانية في سوريا. وكانت المفاجأة في أن العسكريين ابتسموا لبعضهم البعض وتصرفوا بودية، في حين أن البلدين في حالة مواجهة عميقة على خلفية الوضع في أوكرانيا. وعلى الرغم من حقيقة أن اللقطات أثارت ضجة في مجتمع الخبراء الناطق بالإنكليزية، إلا أنها أعطت سببًا لخفض التوقعات السلبية حول عمل بروتوكولات تجنب الصدامات بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا، بخلاف الديناميات العالمية التي تزيد التوتر والمخاطر بين الدولتين.

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