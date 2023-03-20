لماذا تسبب شراكة موسكو وبكين الذعر في الغرب؟

كتب يفغيني أوميرنيكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول القلق الذي يسببه لواشنطن تعزيز العلاقة بين موسكو وبكين.

وجاء في المقال: تسبب زيارة الرفيق شي إلى موسكو- والتي تبدأ اليوم- وهي الأولى بعد إعادة انتخابه الأخيرة (للمرة الثالثة على التوالي، والتي لم يسبق أن حدثت في تاريخ البلاد)، الذعر في الغرب.

وقد حذر تاكر كارلسون في Fox News السلطات الأمريكية الحالية، بالقول: "يبدو أنكم ستحصلون على حرب مع روسيا والصين، سواء أردتم ذلك أم لا".

في واشنطن وبروكسل، متأكدون من التالي: موسكو وبكين تمثلان تهديدًا لموقع الغرب المهيمن في العالم. في وثائق الناتو وجميع أنواع الاستراتيجيات المكتوبة: روسيا عدو مباشر، والصين هي العدو الرئيس المستقبلي. عندما يعلن كلا عدويك أنهما يريدان أن يعززا صداقتهما أكثر مع بعضهما البعض، فهذا أمر مقلق للغاية.

تكمن المفارقة التاريخية بالنسبة للولايات المتحدة في حقيقة أنها بعد أن حققت نجاحًا لا يرقى إلى الشك في ضرب الهيمنة التي كانت ستتولد عن وحدة روسيا وأوروبا اقتصاديا وسياسيا، خلقت لنفسها تهديدًا جديدًا أكثر خطورة- استراتيجية، هو الشراكة بين موسكو وبكين. فرغم نجاحها في شق الصف بين روسيا وأوروبا، تجد الولايات المتحدة نفسها عاجزة عن دق إسفين بين روسيا والصين. وهذه سبيكة واضحة من الإمكانات العسكرية والقوة الاقتصادية، قادرة على تغيير العالم المريح لواشنطن بشكل حاسم ليصبح غير ذلك.

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