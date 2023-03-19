حكومة نتنياهو ترفض الحياد في الصراع بين الغرب وروسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول نقلة خطيرة في الموقف الإسرائيلي من المواجهة بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء في المقال: ذكرت الصحف الأمريكية، نقلاً عن مصادرها، أن حكومة بنيامين نتنياهو استجابت لمطالب أوكرانيا، وتستعد لتزويدها بوسائل التصدي للطائرات المسيّرة. بل يقال إنها منحت تراخيص بهذا الشأن لشركتين إسرائيليتين. تأتي الرسالة على خلفية مناقشات داخل الحكومة الإسرائيلية حول ما إذا كان يتعين على الدولة اليهودية التخلي عن حيادها السابق في الصراع الروسي الأوكراني.

وهنا، تجدر الإشارة إلى أن غالبية المجتمع الإسرائيلي في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لاستطلاعات الرأي، تنحاز إلى جانب كييف. لذا، فإن توريد الأسلحة قد يزيد بشكل طفيف من شعبية نتنياهو، الذي يتظاهر ضده آلاف الأشخاص منذ بداية العام، احتجاجا على الإصلاح القضائي الذي بادرت إليه الحكومة.

أخيرًا، من شأن تزويد أوكرانيا بالسلاح أن يخفف التوتر بين نتنياهو والولايات المتحدة. فالبيت الأبيض ليس متحمسًا للإصلاح القضائي ولا يعجبه التأثير المتزايد للمتطرفين الدينيين في الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، في يناير، عرض وزير الخارجية أنطوني بلينكن على نتنياهو تقديم المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة. بيني غانتس، الذي كان وزيراً للدفاع في ذلك الوقت، أرجع الرفض إلى "اعتبارات عملية متعددة". في الواقع، لم يرغب الإسرائيليون في إثارة غضب روسيا التي لها نفوذ كبير في المنطقة. إذا كانت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية صحيحة، فيبدو أن حكومة نتنياهو قررت أن بإمكانها الآن تجاهل موقف موسكو.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب