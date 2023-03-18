سبب عجز البحرية الأمريكية عن رفع حطام الطائرة المسيّرة MQ-9

كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عما يحول دون تمكّن الأمريكيين من رفع حطام طائرتهم، رغم حاجتهم إلى ذلك.

وجاء في المقال: بعد سقوط الطائرة الأمريكية المسيّرة MQ-9 Reaper في البحر الأسود، أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لإرسال سفنها لرفع حطام الطائرة. ولكن الإعلان عن الرغبة والقدرات التقنية لتنفيذ الخطة ليسا كافيين بحد ذاتهما. فقد واجه البنتاغون مشكلة يستبعد أن تتمكن الولايات المتحدة من حلها، وهي اتفاقية مونترو بشأن وضع مضيق البوسفور والدردنيل.

فـ هل ستوافق تركيا على السماح للسفن الحربية الأمريكية بالمرور عبر مضيقها؟

في الإجابة عن السؤال، قال الخبير العسكري، العقيد البحري الاحتياط فاسيلي دانديكين:

أظن أن تركيا لن تسمح للسفن الأمريكية بدخول البحر الأسود لرفع حطام طائرة ريبر المسيّرة.. على الأقل قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو.

فنحن نرضي الأتراك في "صفقة الحبوب"، على الرغم من أن الصفقة بشكل عام لا تخدمنا. اختارت تركيا لنفسها طريق المناورة بين مصالح روسيا والغرب. وضعها ليس سهلا. لكن لأنقرة، في هذه الحالة، مصلحة في الامتثال للمعايير المعمول بها في اتفاقية مونترو.

هل يمكننا رفع حطام الطائرة الأمريكية المسيرة؟

لدينا مثل هذه الإمكانية. فبعد غرق الغواصة كورسك، جرى تحديث قوات البحث والإنقاذ في أسطولنا، وهناك كوادر ومعدات للعمل في أعماق كبيرة. ومع ذلك، ربما يكون الأمريكيون قد دمروا كل المعلومات التي تحملها هذه الطائرة المسيرة.

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