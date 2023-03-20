تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور ياكونين، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول أسباب دفع الولايات المتحدة نظام كييف لمهاجمة شبه جزيرة القرم الروسية.

وجاء في المقال: طلبت "كومسومولسكايا برافدا" من رئيس أكاديمية المشكلات الجيوسياسية، العقيد المتقاعد ليونيد إيفاشوف، شرح أسباب اهتمام الولايات المتحدة اللصيق بشبه جزيرة القرم. فقال في الإجابة عن السؤال التالي: لماذا يدور الأمريكيون ويلفون حول شبه جزيرة القرم ويدفعون الأوكرانيين باستمرار للهجوم في هذا الاتجاه؟

بالنسبة للأمريكيين، هذا معقل في البحر الأسود، أشبه بحاملة طائرات غير قابلة للغرق. يمكن وضع كل شيء هنا، من البحرية إلى قواعد الصواريخ، أي في بالاكلافا، الخليج الأكثر ملاءمة في منطقة شمال البحر الأسود لإقامة كل الغواصات والسفن السطحية من كل الأنواع تقريبًا.

أعتقد بأن الأمريكيين لن يحولوا سيفاستوبول إلى قاعدة لبحريتهم. بل على الأرجح، سوف "يسلمونها" للبريطانيين. وربما يأخذون في الاعتبار مصالح عضو آخر في الناتو هو تركيا، التي لديها أسطول قوي وقواعد قوية في المنطقة. علاوة على ذلك، ترتبط مصالح أنقرة ارتباطًا وثيقًا بمصالح لندن، في المجال العسكري والسياسي بالتأكيد. وقوات سرب البحر الأسود التركي اليوم قابلة للمقارنة تمامًا مع أسطولنا في البحر الأسود. لذلك، يفضل الأمريكيون "إعطاء القرم" للعضوين الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي.

ربما ترغب الولايات المتحدة في السيطرة على المنطقة وعلى طرق إمداد الغاز والنفط، لكن في الآونة الأخيرة أصبحت الصين العميل الرئيس للأمريكيين.. يحتاج الأمريكيون إلى تضييق الخناق على الصين، بإحكام حلقة حولها، من جانبها الشرقي. وهناك يجمعون القوات. أما حول شبه جزيرة القرم، فسوف تعطي الولايات المتحدة دفة الإدارة للبريطانيين.

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