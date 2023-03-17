طيارون يكشفون تفاصيل سقوط MQ-9 Reaper في البحر الأسود

تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول كيفية إسقاط الطائرة الأمريكية.

وجاء في المقال: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرة الهجوم والاستطلاع MQ-9 ريبر الكبيرة قامت بمناورة حادة، وفُقدت السيطرة عليها، فبدأت تنحدر ثم سقطت في البحر الأسود. المقاتلتان الروسيتان Su-27 اللتان أقلعتا لمواجهتها لم تستخدما أسلحة ضدها ولم تلامسها.

يقول الأمريكيون إن مناورات طائرتنا سو-27 أدت إلى سقوط الطائرة المسيرة. ويزعمون أن إحدى المقاتلتين فتحت صمام التفريغ وغمرت الطائرة الأمريكية بالوقود، ما أدى إلى إتلاف المحور الرئيس لـ MQ-9 Reaper.

وفي الصدد، قال الطيار العسكري اللواء فلاديمير بوبوف، الذي كان يرأس الخدمة الفدرالية للبحث والإنقاذ الجوي، إن الطائرة الأمريكية المسيرة في البداية حلقت في الوضع التلقائي، وفقًا لبرنامجها. وقد اقتربت بدرجة كافية من شبه جزيرة القرم، وكانت على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب غرب سيفاستوبول.

هل هناك معلومات قيمة يمكننا الحصول عليها من خلال التقاط حطام هذه الطائرة؟

عن هذا السؤال، أجاب المقدم دميتري كوبوسوف، بالقول: "بالطبع". تخزن مسار رحلتها في ذاكرتها، على الأقل المسار الأخير. وبالتوازي مع إرسال البيانات عن بعد، يجري تخزينها أيضًا في الذاكرة، أي في "رأس" الطائرة. لذلك، فإن الدولة مالكة الطائرة المسيرة في حال فقدان السيطرة عليها، تفعل كل شيء لتدمير البيانات المخزنة في ذاكرتها. يقول الأمريكيون الآن إننا لن نجد شيئًا هناك. ويقول جماعتنا، سوف نجد شيئًا، لكننا لن نخبركم عنه.

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