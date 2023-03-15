عاصفةٌ شرق أوسطية

تحت العنوان أعلاه، كتب الباحث في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية أرتيوم أدريانوف، في "إزفيستيا"، حول دلالات المصالحة السعودية الإيرانية.

وجاء في المقال: في 10 مارس، أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران قرارهما إعادة العلاقات الدبلوماسية في غضون الشهرين المقبلين. جرى التفاوض على الاتفاقية في بكين بوساطة من جمهورية الصين الشعبية، ما أثار ضجة كبيرة بالنظر إلى النفوذ الأمريكي التقليدي في الشرق الأوسط.

تساءل العديد من الخبراء عن سبب عدم سعي الصين، قبل ذلك، إلى تحويل نفوذها الاقتصادي في المنطقة إلى تأثير سياسي.

إنما، على خلفية تفاقم التناقضات الأمريكية الصينية في العام 2022، قررت الصين أخيرًا البدء في استخدام نفوذها الاقتصادي.

فقد رأوا في جمهورية الصين الشعبية فرصة للحد من تصاعد المخاطر في العالم متزايد التعقيد والتجزئة في الشرق الأوسط، وهي منطقة تعتمد عليها التدفقات اللوجستية المهمة للاقتصاد الصيني. على خلفية المحاولات الأمريكية لتشكيل تحالف مناهض لإيران على أساس الدول العربية وإسرائيل، قررت الصين استخدام وجودها الاقتصادي. وهكذا، فاحتمالات المصالحة السعودية الإيرانية تقلل بشكل كبير من مخاطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وبالتالي المخاطر على الاقتصاد الصيني. ومن نتائج ذلك حدوث انفراج في دول الشرق الأوسط الأخرى.

العواقب العالمية للمصالحة السعودية الإيرانية مهمة أيضًا: فمن خلال لعب دور الوساطة في إبرامها، أعلنت جمهورية الصين الشعبية بوضوح عزمها على إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط؛ والمملكة العربية السعودية، التي لا تزال إحدى الركائز الأساسية للوجود الأمريكي، وفقًا لكثير من الخبراء، "رفعت إصبعها الوسطى في وجه إدارة بايدن". فالرياض، في محاولة لتنويع سياستها الخارجية، تنجرف بشكل متزايد نحو الصين وروسيا. النسخة الأمريكية الصينية من الحرب الباردة تقترب من الشرق الأوسط.

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