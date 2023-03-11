الصين تتعهد ببناء جيش على مستوى عالمي

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الدروس المستفادة من العمليات القتالية الجارية في أوكرانيا.

وجاء في المقال: في حديثه إلى ضباط الجيش والشرطة العسكرية، دعا الرئيس شي جين بينغ إلى تحسين القدرات الاستراتيجية للدولة من أجل بناء جيش على سوية عالمية وبعث الأمة.

وأما مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية افريل هاينز فأشارت إلى أن بكين في الحقيقة تريد إضعاف قوة ونفوذ الولايات المتحدة، ومن أجل ذلك تعمق شراكتها مع موسكو. وبحسب قولها، تسعى الصين إلى تزويد روسيا بقذائف مدفعية، لكن سرا. في الوقت نفسه، لا ترى أجهزة المخابرات في واشنطن أي احتمالات لإنشاء تحالف عسكري بين بكين وموسكو.

يتجنب المسؤولون الصينيون انتقاد تصرفات موسكو في ساحة المعركة. بينما تجد في المقالات المنشورة في الصحف والمجلات تعليقات أكثر مباشرة. فحوالي نصف دزينة منها تركز على دور اتصالات Starlink الفضائية، التي أنشأتها شركة إيلون ماسك SpaceX. فهي تقدم الاتصالات للجيش الأوكراني، على الرغم من الهجمات الصاروخية الروسية على شبكة إمدادات الطاقة الكهربائية.

مشكلة أخرى لدى روسيا، وفقًا للخبراء الصينيين، هي نقص الطائرات المسيرة. وعلى الصين أن تأخذ ذلك في الحسبان أيضًا.

وفي الصدد، قال المدير العلمي لمعهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لوكين، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "البزة التي ارتداها شي للّقاءِ مع العسكريين، يعود اعتمادها إلى الثوري الصيني صن يات صن، من بداية القرن الماضي. فقد ارتدى الشيوعيون هذه السترات خلال الحرب الأهلية. ليس لدى شي جين بينغ رتبة عسكرية، فهو ليس عسكريًا. أما تحليل الاستخبارات الأمريكية فيهدف إلى تشويه سمعة الصين. الأمريكيون لا يناسبهم أن خطة بكين للسلام لا تهدف فقط إلى منع هزيمة روسيا، بل وعدم إضعافها".

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