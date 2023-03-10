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بولندا تغزو أوكرانيا بسكك الحديد

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بولندا تغزو أوكرانيا بسكك الحديد
RT
بولونيا تغزو أوكرانيا بسكك الحديد
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تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف وداريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول قرار وارسو تغيير مقاسات سكك الحديد الأوكرانية ليسهل عليها إدخال القاطرات مع ما تحمل من أسلحة إلى هناك.

 

وجاء في المقال: وصلت طموحات بولندا تجاه أوكرانيا إلى مستوى جديد. تريد وارسو الآن ربط نفسها بغرب أوكرانيا وكييف بالمقياس الأوروبي للسكك الحديد، وللوصول، مستقبلا، إلى الموانئ في أوديسا.

سوف يتم بناء خط سكة حديد جديد في أوكرانيا، يؤمن نقلًا مباشرًا من وارسو إلى لفوف، وفقًا لتقارير Rzeczpospolita. وتاليا، يخططون للعمل على بناء سكة باتجاه كييف. من المقرر الانتهاء من وضع سكك جديدة بحلول نهاية العام 2023.

يحذر الخبراء من أن تحويل أوكرانيا إلى مقياس سكك الحديد الأوروبية لن يكون سهلاً. فوفقًا لخبير الصناعة أليكسي أنبيلوغوف، سيتعين على أصحاب الفكرة إعادة مد القضبان، و"تقوية التربة ومد الحصى بشكل جدي تحتها".

وبحسبه، "هذه مهمة هندسية جدية، تتطلب كثيرا من المال لتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مشكلة في استبدال قاطرات الجر وعربات سكك الحديد". ويجب الآن النظر في مثل هذا المشروع فقط من وجهة نظر الخدمات اللوجستية العسكرية، حيث تقلصت حركة الركاب في أوكرانيا بشكل كبير.

وقال أنبيلوغوف: "الغرب مهتم باستمرار أيصال الشحنات العسكرية. من الناحية النظرية، يمكن تحقيق ذلك إذا وصل مقياس السكة الأوروبي إلى لفوف، حيث سيتم إعادة شحن البضائع العسكرية أو إعادة تركيب العجلات".

وفي معرض حديثه عن الحاجة إلى تدمير منشآت بناء سكك الحديد أثناء القتال، أشار إلى أن "سكك الحديد نفسها تقاوم الضربات" ومن السهل ترميمها "حتى على مسافة كبيرة في غضون أيام قليلة". وبالتالي، فـ "من المنطقي تدمير الجسور والأنفاق ومعابر الطرق".

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