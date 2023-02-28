الغرب يجبر موسكو على تحرير "روسيا الجديدة"

كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، عن دلالات حديث الرئيس بوتين عن "نوفوروسيا"، وما تشمله من مناطق يجب تحريرها وحماية سكانها.

وجاء في المقال: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن خطط الغرب للقضاء على روسيا لم تتغير، بل هي تشكل خطرا على وجود الشعب الروسي. في الوقت نفسه، استخدم الرئيس المصطلح التاريخي والسياسي "نوفوروسيا" (روسيا الجديدة) مرة أخرى.

يذكر الخبراء الذين قابلتهم "فزغلياد" أن الرئيس راح يستخدم مصطلح "نوفوروسيا" مرارا، واستخدمه خاصة في خطابه الأخير أمام الجمعية الفدرالية، وفي المقابلة التي أجراها معه الصحفي بافيل زاروبين. وبحسب الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإقليمية والخارجية بجامعة العلوم الإنسانية الحكومية الروسية، فاديم تروخاتشيف، "هذه علامة جيدة بالتأكيد".

وقال: "أشار الرئيس في رسالته إلى أن نوفوروسيا جزء من الأراضي الروسية تاريخياً. وهذا يعني أنه يمكننا استنتاج أن المقصود ليس فقط المناطق الروسية الأربع الجديدة، إنما وعدد من المناطق الأخرى التي كانت تاريخياً جزءًا من نوفوروسيا، بما في ذلك ترانسنيستريا".

وأضاف تروخاتشيف: "أعتقد بأن هذا كله يعني ما تود روسيا الحصول عليه نتيجة لعمليتها العسكرية الخاصة". فـ "لا يمكننا أن نقتصر فقط على مناطق دونباس وزابوروجيه وخيرسون. من المستحيل في ظل الظروف الحالية ضمان سلامة الشعب الروسي في كل من هذه المناطق وفي إقليم نوفوروسيا الذي لا يزال غير محرّر".

ويرى المؤرخ فلاديمير كورنيلوف، أن استخدام مصطلح "نوفوروسيا" من قبل الرئيس خطوة طبيعية. وقال لـ "فزغلياد": "شملت منطقة نوفوروسيا، في وقت من الأوقات، أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك مناطق زابوروجيه وخيرسون وأوديسا ونيكولاييف، وكانت مدينة أوديسا عاصمتها".

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