تحت عنوان "تخصيب باهظ"، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول اقتراب إيران من تصنيع قنبلة نووية.

وجاء في المقال: وصلت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بدرجة تصل إلى 84٪، ولم يتبق لها سوى القليل جدًا إلى الدرجة اللازمة لصنع قنبلة نووية. وفقا للمعلومات الواردة من وكالات الأنباء الغربية، توصل إلى هذا الاستنتاج مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكنهم، لم يكتشفوا بعد ما إذا كانت تصرفات طهران متعمدة. فلا تزال إيران تؤكد أنها لم تحاول تخصيب اليورانيوم فوق 60٪، وهو مع ذلك يتجاوز عدة مرات الاتفاقات السابقة بين طهران والمجتمع الدولي.

في غضون ذلك، أكد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن "الجمود في محادثات فيينا بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة محفوف بالتصعيد غير المنضبط".

في أوائل فبراير، كتب أوليانوف في قناته على Telegram أن "الجمود في محادثات فيينا كان يمكن تعليله جزئيًا لو كان لدى المشاركين خطة بديلة واقعية قادرة على حل المشاكل في المجال النووي ومسألة رفع العقوبات عن إيران"، واستدرك بالقول: "على ما يبدو، لا وجود لمثل هذه الخطة ولا يمكن أن يكون".

على هذه الخلفية، يخشى الخبراء من أن الوقت قد يضيع. فقال الباحث في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، أندريه باكليتسكي: "لم يُعرف بعد ما إذا كان لدى إيران مخزون كبير من المواد عالية التخصيب أو كمية صغيرة يمكن الحصول عليها عن غير قصد. القضية الرئيسية ليست هذه. فإيران مستمرة في تطوير المواد النووية على نطاق واسع. مع الاستمرار في التوجه الحالي، سوف تصل الدولة إلى "العتبة"، عاجلاً أم آجلاً. ولا توجد أفكار بل وحتى مقترحات واقعية حول ما يجب القيام به في هذه الحالة على الساحة الدولية".

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