تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا إكسبرت"، نص لقاء مع المؤرخ البريطاني باتريك والش، حول عبودية أوروبا للولايات المتحدة.

وجاء في اللقاء: بعد أشهر من تفجير أنابيب "السيل الشمالي"، ما زال الغرب يرفض ذكر الجاني الحقيقي. ومع ذلك، أكد تحقيق صحفي مستقل أجراه سيمور هيرش ما قيل، في الأصل في موسكو. تم تفجير خط أنابيب الغاز من قبل الأمريكيين، تاركين أوروبا تتعامل مع العواقب.

حول ذلك التقت الصحيفة أستاذ الفلسفة والمؤرخ والباحث السياسي البريطاني باتريك والش، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

لماذا فجرت الولايات المتحدة أنابيب السيل الشمالي؟ لماذا ذلك مفيد لهم؟

يبدو أن الولايات المتحدة و/أو وكالات استخبارات غربية أخرى قررت تدمير خطوط الأنابيب لأنها اعتقدت أن ألمانيا ترددت في فرض العقوبات على الطاقة الروسية. ألمانيا، الخاسر الأكبر من الناحية الاقتصادية، ومن الواضح أن واشنطن شعرت بأن بضرورة إظهار القوة لاستعراض أنها هي التي تقود. ودعمت ردة فعل برلين المتواضعة على هذا الهجوم العمل الأمريكي.

ماذا يعني تفجير السيل الشمالي للعلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟

وضع الصراع في أوكرانيا نقطة النهاية لفترة قصيرة من الاستقلال الأوروبي وجعل أوروبا تابعة للولايات المتحدة. استند الاستقلال الأوروبي إلى إمدادات الطاقة الروسية المربحة والقدرة على التفاوض على اتفاقيات مع دول لا تخضع لهيمنة واشنطن. الآن، انتهى ذلك. تعتمد أوروبا الآن اقتصاديًا على الولايات المتحدة وتخضع سياسيًا لأوامر من واشنطن.

أدى التسرب من خطوط "السيل الشمالي"1 و2، إلى إطلاق ما يقرب من 7.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ما المخاطر البيئية التي يشكلها ذلك؟

ضربة مدمرة للبيئة، لم يعلق عليها الأوروبيون المهووسون بالبيئة عادة. لو كانت روسيا أو مُنتِجٌ آخر للغاز هو المسؤول عن مثل هذه الكارثة، لرُفعت هناك دعاوى قضائية وشُنت حملة إعلامية مهووسة في الغرب. يظهر هذا مرة أخرى تبعية موقف أوروبا، التي تخلت عن المبادئ البيئية لمصلحة الحرب الجيوسياسية.

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