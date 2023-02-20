تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول خطورة تزويد أوكرانيا بمقاتلات أمريكية.

وجاء في المقال: في الغرب، قرروا عدم تسليم أوكرانيا مقاتلات معاصرة. فوفقًا لوزير الدفاع البريطاني بن والاس، لن تتمكن كييف من استلام الطائرات إلا بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة. بينما، في أوكرانيا، كانوا متأكدين من أن المقاتلات باتت "على الطاولة"، وما لم يتقرر بعد هو ما إذا كانت الأمريكية F-16 أو Gripen السويدية. هل يمكن الوثوق بتصريحات والاس، أم أن هذه معلومات مضللة أخرى من الغرب؟

عن هذا السؤال، أجاب الخبير العسكري دميتري دروزدينكو، كاتب العمود في مجلة "ترسانة الوطن"، مؤكدا أن المعلومات المضللة سلاح في أي حرب. و"مع الأخذ في الاعتبار تسليم المركبات المدرعة الغربية الموعودة لأوكرانيا، فمن المنطقي نقل الطائرات الحديثة إليها، والتي من دونها تكون الدبابات في ساحة المعركة ضعيفة، وكذلك من دون أنظمة الدفاع الجوي".

وأضاف أن خدمة هذه الطائرات على أراضي بولندا أو رومانيا سيقوم بها الناتو. ففي أوكرانيا، لا يمكن أن يكون هناك سوى مطارات هبوط وإقلاع للتزود بالوقود. وقال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مؤخرًا: "بدرجة احتمال عالية، سيقودها طيارو الناتو. ونظرًا لمدى الصواريخ الحديثة، التي يمكنها ضرب أهداف على بعد مئات الكيلومترات، تصبح هذه الأسلحة خطيرة للغاية".

"الطريقة الوحيدة لإيقاف عمليات التسليم هذه هي تحقيق نصر ساحق في ساحة المعركة وإبطال هذه المعدات في نقاط الاختراق، أي في اتجاهات مولدوفا وبولندا".

وبحسب العقيد البحري فلاديمير غونداروف، فإن "رفض توريد المقاتلات لن يؤثر في مسار الصراع بأي شكل من الأشكال. لكن أنظمة الدفاع الجوي لدينا مصممة لإسقاط المقاتلات الغربية، بما في ذلك طائرات F-15 و F-16. وإذا ما بدأت دفاعاتنا الجوية في إسقاط هذه الطائرات، فسنحصل على ميزة كبيرة في سوق الأسلحة من حيث الترويج لأنظمة دفاعنا الجوي".

لا ينبغي أن تعتمد كييف أيضًا على نقل مقاتلات MiG-29 السوفيتية من مخزونات دول حلف وارسو السابق ودول آسيا وإفريقيا إلى الناتو. فقد تم عمليا نقل جميع هذه المعدات إلى أوكرانيا في وقت سابق، ونفد المخزون".

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