الصين تهزأ بأمريكا من فوق

تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول الأهداف التي تحققها الصين من إرسال مناطيدها إلى أجواء الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: ها هو المنطاد الثالث، في الأيام الأخيرة، يُسقط فوق أراضي أميركا الشمالية. وهذه المرة، في مجال كندا الجوي.

لا يشك الخبراء كثيرًا في أن كل هذه الأجهزة (وليس الجهاز الأول فقط) جرى إطلاقها من الصين.

وفي الصدد، قال المحلل العسكري ميخائيل أونوفرينكو، لـ "فزغلياد": "بالحكم على الصور المنشورة واسترجاع التاريخ العسكري، يبدو من الواضح أن مناطيد الاستطلاع هذه يجري استخدامها بنشاط منذ ستينيات القرن الماضي".

"مبدأ تشغيل مناطيد الاستطلاع هذه بسيط: المعدات الموجودة فيها تسمح بأخذ بيانات عن تشغيل محطات الرادار. فالرادارات تعمل في الوضع النشط عندما تُكتشف مثل هذه الأجسام، وتبدأ في تتبع تحليقها. وهذا يتيح لبكين الحصول على كثير من الفوائد. يحصلون على معلومات استخباراتية ويزعجون العدو دون الاقتراب من تبادل ضربات نووية. بالإضافة إلى ذلك، جعل الصينيون الأمريكيين يبدون حمقى".

وبالتالي، قد تكون حوادث تحليق الأجسام الطائرة المجهولة فوق الولايات المتحدة محاولة من الصينيين لكشف أنظمة الدفاع الجوي لدى أميركا. وبالإضافة إلى الوظيفة العسكرية، للمناطيد أهمية عسكرية نفسية كبيرة. فلأول مرة منذ فترة طويلة جدًا، تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف الدفاع، وليس الهجوم، والاستجابة لمبادرة العدو، وليس فرض مبادرتها. لقد أثبتت المناطيد على ارتفاعات عالية أنها أداة فاعلة جدا للضغط على الولايات المتحدة، وفي الوقت الحالي، بلا عقاب تقريبًا.

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