حول العدوان الصيني على الولايات المتحدة

ليس من المؤكد بعد أن الصينيين فعلوا ذلك (المنطاد) عن قصد، لكن يبدو أنهم كانوا سباقين في غزو الولايات المتحدة قبل غزو الولايات المتحدة للصين.

العدوان يطير بنجاح ، اعترف البنتاغون يوم الجمعة أن منطادا صينيا دخل أراضي الولايات المتحدة وكان يحلق فوق البلاد دون رادع أوعقاب لعدة أيام.. إنه لا يمثل خطرا ، كيف وصل إلى هناك ولماذا – اسئلة مجهولة، كما أنه ليس من الواضح تماما ما يجب الفعل حياله، لكن من الواضح أنه لا يمكن ترك هذا دون رد..

في وقت من الأوقات ، جادل المفكر والمعلم معمر القذافي، مستندا لمسوغات، أن الحدود ظاهرة مصطنعة إلى حد ما وأن الذباب والحيوانات والفيروسات قادرة على عبور الحدود تماما دون أي سيطرة وضد إرادة الإنسان.

يبدو أن للبالون (المنطاد) نفس القدرة. تحلق العديد من طائرات الاستطلاع التابعة للقوات الجوية الأمريكية المدججة إلكترونيا في دوائر حول المنطاد في محاولة للتأكد من ميزاته الأخرى التي يمتلكها.

في حال صدقنا المخططات التي تم عرضها، فقد تم إطلاق المنطاد فوق الصين من أجل دراسة الأنواء وحالات الجو، لكن لا يمكن استبعاد أن الصينيين كانوا يعتزمون تحويل انتباه الأمة الأمريكية إلى أنفسهم، وتحييدها عن القتال ضد روسيا. وبالتالي مساعدة فلاديمير بوتين..

باختصار، انتهكت الصين، وإن لم يكن ذلك عن قصد، احتكار الولايات المتحدة لانتهاك السيادة الأجنبية. علاوة على ذلك ، لقد فُعل هذا بالولايات المتحدة! والأكثر من ذلك، أنه فعل ذلك قبل الانتهاك الأمريكي الصارخ للسيادة الصينية على تايوان، حيث يوشك رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي على زيارة تايوان.

في هذه المناسبة، تذكرت نكتة، عن أكلة لحوم البشر من نيوزيلندا والتهامهم ذات مرة لسفير بريطانيا العظمى. عندها غضبت الملكة بشدة، فقال ملك آكلي لحوم البشر : حسنا.. يمكنكم أن تأكلوا سفيرنا في المقابل.

أقترح أن يستجيب الأمريكيون بنفس الطريقة الخبيثة، بالصينية، لإطلاق منطاد، عاجلا أم آجلا، سيطير بالتأكيد فوق تايوان أيضا. كيفن مكارثي، أي السياسي الحالي، من المؤسف أن نستهلكه لهذا الغرض، لذا يمكنك إطلاق نانسي بيلوسي على هذا المنطاد مرة أخرى.

ولكن وبالحديث بجدية، فقد عكفت النخبة الأمريكية ومنذ عهد ترامب بتضخيم هستيريا الخطر الصيني، وأنا على يقين أنه ستتم التعبئة في هذه الواقعة لتصل إلى مستويات "راشياغيت" .. عملية التحضير للحروب لها قوانينها وجداولها.. تجري شيطنة العدو من أجل تحضير وتعبئة الشعب ضده.

لذا في المرة القادمة التي تشتري فيها بالونا لأطفالك، فكر في التبعات الدولية لأفعالك المغامرة

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