تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الأسباب التي حالت دون نجاح محاولة الجيش الأوكراني عبور نهر الدنيبر إلى الضفة التي تسيطر عليها روسيا.

وجاء في المقال: حاولت القوات المسلحة الأوكرانية عبور نهر دنيبر في منطقة خيرسون، ليلة الثلاثاء 31 يناير. وقد أطلقت أبواق الإعلام الأوكرانية في البداية مزاعم لا تكتفي بالنجاح في قهر النهر، إنما تزعم بأن الجنود الأوكرانيين احتلوا موطئ قدم على ضفة الدنيبر اليسرى تحت خيرسون، حسب جريان النهر. ولكن بعد تدقيق الوضع على الأرض، تبيّن أن مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية سُحقت.

ووفقًا للخبير العسكري أليكسي ليونكوف، لا يملك العدو الفرصة لتذليل نهر الدنيبر، فقال:

"بنينا تحصينات على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر. ومجموعات التخريب والاستطلاع لا تُرسل إلى مواجهة مباشرة، إنما لتنفيذ عمليات تخريبية. من أجل اجتياز نهر الدنيبر بشكل جدي، يحتاجون إلى نقل عتاد على طول مجراه. الآن، الدنيبر ضحلت مياهه. ويقال إن منسوب المياه انخفض مترين".

وبحسب ليونكوف، الأرض، في المواضع التي غادرتها المياه على الشاطئ باتت رخوة، ولا يمكن للمركبات المدرعة المرور عبرها. وأضاف:

" هذا يتطلب عبور عائم، من ضفة إلى الأخرى. وفي الوقت نفسه، من الواضح أن المعبر العائم، بمجرد ظهوره، سيتعرض للهجوم على الفور. تحاول القوات المسلحة الأوكرانية الآن، على متن قوارب خفيفة، إنزال مجموعات تخريب على الضفة اليسرى مزودة بأسلحة خفيفة، وربما قاذفات يدوية مضادة للدبابات، مثل آر بي جي. هدفهم هو تنفيذ عمليات للسيطرة على معابر، لتأمين نقل معدات ثقيلة. لكن كل محاولات عبور نهر الدنيبر، كما نرى، تنتهي بالفشل".

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