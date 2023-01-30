تركيا تعجّل الكسب من الغاز الروسي

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول مصلحة تركيا في الغاز الروسي واحتمال ابتزازها غازبروم.

وجاء في المقال:

أعلنت تركيا زمن ظهور مركز الغاز الجديد. فأنقرة تريد إطلاقه في غضون عام. ومن خلال ذلك، يعد الأتراك بمساعدة أوروبا في التغلب على أزمة الطاقة.

وفي الصدد، قال خبير الطاقة إيغور يوشكوف: "إنشاء مركز للغاز خلال عام لا يعني بناء خطوط أنابيب غاز جديدة وضخ أحجام إضافية. على الأرجح، الحديث يدور عن بيع الكميات المتاحة في مركز الغاز هذا".

أحد العوامل المهمة في لجوء المركز التركي إلى موردي غاز مختلفين هو أن تعدد المصادر يجعل الغاز في تركيا بلا هوية، ما سيمكن المشتري، وهو أوروبي في المقام الأول، من القول إنه لم يشتر الغاز الروسي، إنما اشترى غازا من المركز التركي.

ستتمكن تركيا أيضًا من تحقيق الربح من خلال شراء الغاز الروسي وإعادة بيعه بلا شهادة منشأ للمشترين الأوروبيين.

وأضاف يوشكوف: "هناك خطر أن تحاول تركيا التلاعب بالأسعار في العلاقات مع غازبروم أيضًا. "على سبيل المثال، عندما يكون الأمر مربحًا، وعندما تكون الأسعار في المركز أقل من العقود طويلة الأجل مع شركة غازبروم، يمكن للأتراك الإشارة إلى أن هذا غير عادل ويطلبوا بتخفيض أسعار العقود واستعادة الفرق. هكذا كان الأوروبيون يفعلون طوال السنوات السابقة، ويمكن للأتراك أن يسلكوا هذا المسار".

"على العموم، تكفي سنة، لإنشاء المركز الجديد واختباره. لكن إذا تحدثنا عن زيادة كبيرة في الصادرات من روسيا - 10-20 مليار متر مكعب، فهذا، بالطبع، يحتاج إلى بناء خط أنابيب غاز جديد. ولكن، لن يقوم أحد بذلك في المرحلة الأولى من إنشاء المركز"، بحسب يوشكوف.

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