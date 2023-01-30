موقف طهران: لا القرم ولا دونباس

كتب أليكسي تشيتشكين وبيوتر نيناروكوف، في "فوينيه أوبزرينيه" حول أسباب رفض طهران الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم ومناطق دونباس إلى روسيا.

وجاء في المقال: الرفض الرسمي الذي أعلنت عنه إيران مؤخرًا للاعتراف بتبعية مناطق شبه جزيرة القرم ودونباس وخيرسون وزابوروجيه لروسيا يعود إلى عدة أسباب في آنٍ واحد. وفي مقدمتها أن طهران تتجنب، تحسباً لاستئناف "الاتفاق النووي"، استفزاز الغرب خشية تعرضها لمزيد من العقوبات.

فيما يتعلق بالمسار الإيراني، نلاحظ أن ممر العبور "شمال-جنوب" أوراسيا (روسيا- أذربيجان- إيران- الهند) لم يخضع بعد للعقوبات الغربية ضد إيران. ولكن على الرغم من سريان تنفيذ هذا المشروع، إلا أنه يتباطأ عاما بعد آخر.

العقوبات ضد روسيا وإيران، كما ترى طهران، قد تُوسّع لتشمل ممر شمال-جنوب بأكمله، إذا تم بناء خط رشت - أستارا المذكور. علاوة على ذلك، فمنذ العام 1997، العقوبات الأمريكية سارية المفعول ضد المشروع القديم لقناة الشحن البحري بين بحر قزوين والخليج العربي.

لذلك، لا يُنفّذ هذا المشروع ذو الأفق الواعد جدا. منذ منتصف العام 2010 هناك عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيرانية.

ومن الواضح أن العوامل سابقة الذكر تعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، المزيد من تنشيط التعاون الإيراني الروسي.

انطلاقا من ذلك، منذ العام 2022، تعمل إيران على الإسراع في بناء سكة حديد موازية، غير خاضعة للعقوبات، بين الصين وباكستان وإيران وتركيا، مع فروع من جنوب تركيا إلى موانئ سوريا (طرطوس، بانياس). وعبر سوريا إلى موانئ لبنان (صيدا، طرابلس).

يبدو أن طهران، في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، مهتمة أكثر بهذا الممر الأوراسي، الذي لا تشارك فيه روسيا، الخاضعة للعقوبات. لذلك فإن تفعيل إنشاء ممر شمال-جنوب من الدرجة الثانية في أولويات طهران.

التأكيد غير المباشر، إن لم يكن المباشر، على ذلك هو رفض إيران الرسمي، المعلن مؤخرا، عدم الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم ودونباس وزابوروجيه وخيرسون.

وهذا، من بين أمور أخرى، يُعدّ أيضًا رسالة إلى الغرب حول استعداد طهران لمراعاة العقوبات ضد روسيا. وبالتالي تحقيق إضعاف (أو حتى رفع) العقوبات عن إيران، على الأقل تلك المفروضة على النفط.

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