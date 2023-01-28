يحثون إسرائيل على مساعدة أوكرانيا بأسلحة منتهية الصلاحية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول رغبة الولايات المتحدة في تجديد مخزونات الأسلحة الإسرائيلية وإرسال ما تقادم منها إلى أوكرانيا.

وجاء في المقال: يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل وفلسطين الأسبوع المقبل. هذه هي المرة الثانية التي تستقبل فيها حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولا كبيرا في إدارة جوزيف بايدن، منذ أدائها اليمين في ديسمبر. على الرغم من حقيقة أن أجندة المفاوضات، وفقًا للمسؤولين، يجب أن تركز على القضية الفلسطينية وإصلاحات الحكومة الجديدة، فمن المستبعد أن تتجاهل مسألة إمداد أوكرانيا بالأسلحة. فهو موضوع جدل بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

حتى الآن، رفضت إسرائيل معظم الطلبات الأمريكية لتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا متقدمة، بسبب مخاوف من أن تخلق مثل هذه الخطوة توترًا مع روسيا وتضر بمصالح تل أبيب في سوريا. ولكن، لا يزال بإمكان الجانب الأمريكي أخذ بعض الذخيرة القديمة من إسرائيل. فقبل أسبوع، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون بدأ في نقل ترسانة المدفعية القديمة إلى أوكرانيا.

وكما أكد الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط (MEI) بواشنطن، خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أنطون مارداسوف، نتنياهو هو الذي يقف وراء التقارب بين إسرائيل وأوكرانيا، على الرغم من أنه ورفاقه حاولوا مرارًا لعب الورقة الروسية في الحملة الانتخابية. وقال: "هذا مهم، وغالبًا ما يتناسونه. لذلك، كان لنتنياهو، إلى حد كبير، الحق في الامتناع عن التعليق بخصوص أوكرانيا، الأمر الذي انتقده عليه السلك الدبلوماسي الخاص به. ولا يعود موقفه إلى علاقاته مع الكرملين، إنما إلى فهمه لأهمية العامل الروسي، على خلفية فشل المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، والذي يؤثر في الواقع أيضًا على الوضع في سوريا. فطهران تلعب أيضًا أوراقها لمفاوضات أكثر أهمية".

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