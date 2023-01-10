كم سيبلغ سعر النفط والغاز في العام 2023

تحت العنوان أعلاه، كتب فاليري فورونوف، في "إزفيستيا"، حول آفاق سوق الطاقة.

وجاء في المقال: سيظل الوضع في سوق الطاقة العالمية في العام 2023 تحت علامة استفهام على خلفية سقف أسعار الغاز والنفط الذي أدخله الغرب، والعقوبات ضد روسيا، كما قال خبراء لـ"إزفيستيا".

فبحسب رئيس جمعية المؤسسات الابتكارية في مجال الطاقة، ميخائيل سميرنوف، حتى لو لم تتمكن روسيا من بيع النفط لأوروبا، فلن تخسر الكثير. فروسيا قادرة على إعادة توجيه الإمدادات، وكذلك زيادة معالجة النفط داخل البلاد، لذلك يجب ألا نتوقع انخفاضًا حادًا في الإنتاج.

وفي رأي رئيس قسم التحليل في أماركتس، أرتيوم دييف، فإن صادرات الوقود الأزرق من روسيا إلى أوروبا ستبقى عند المستوى الحالي (أقل بـ 70٪ من الإمدادات السابقة)، أو ستشهد انخفاضًا أكبر، لأن سقف الأسعار سيبدأ العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن روسيا، على الأرجح، سترد على الغرب بحظر بيعه الغاز بالإضافة إلى توقف الخطوط السابقة عن العمل.

ووفقا له، ستحاول أوروبا التعويض عن أحجام الغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وقطر، وعبر زيادة إنتاجه (على وجه الخصوص، تعتزم النرويج زيادة إنتاج الغاز)، وكذلك الاستيراد من أذربيجان وغيرها الموردين الآسيويين.

وأشار خبير الطاقة دميتري غوسيف إلى أن عدم اليقين في سوق النفط سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز. وبحسب المحلل في "فينام"، أندريه ماسلوف، ستبلغ أسعار الغاز على منصة TTF الهولندية حوالي 1200 إلى 1800 دولار لكل ألف متر مكعب.

أما المحلل المالي في Bitriver، فلاديسلاف أنطونوف، فيرى أن التصدير الروسي للطاقة إلى أوروبا سيستمر في الانخفاض؛ والزيادة النشطة في التعاون في مجال الطاقة مع تركيا، ممكنة أيضًا. ففي 28 ديسمبر، قال رئيس غاز بروم، أليكسي ميللر، إن الشركة قد بدأت بالفعل في التنفيذ العملي لمشروع مركز الغاز في تركيا.

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