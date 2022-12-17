تحت العنوان أعلاه، كتبت الخبيرة في مجال الطاقة ايرينيا كيزيك، في "إزفيستيا"، حول إمكانية استعادة روسيا موقع الصدارة في سوق الغاز الأوروبية، بفضل أمريكا.

وجاء في المقال: قال رئيس المفوضية الأوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي تخشى عواقب قانون خفض التضخم (IRA) المعتمد في الولايات المتحدة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023. فوفقًا لـ أورسولا فون دير لاين، يمكن أن يثير ذلك منافسة غير عادلة ويؤدي إلى الإخلال بسلاسل التوريد وإغلاق الأسواق.

الأوروبيون قلقون للغاية من تراجع التصنيع في اقتصادهم. بل إن البرلمان الأوروبي دعا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بسبب مشاكل تنسيق الدعم المقدم للشركات الأمريكية بين الجانبين الأمريكي والأوروبي.

على خلفية بداية الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يرى مزيد من الخبراء الغربيين أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعتمد من جديد على الغاز الروسي بالدرجة الأولى. يشارك هذا الرأي 40٪ ممن شملهم الاستطلاع بين الصناعيين المجتمعين في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة. ويبدو أن هذا صحيح. فلقد تحولت أوروبا بالفعل إلى الموردين الروس اليوم، ولم تهتم بالبعد الجيوسياسي. فبدلاً من غاز خط الأنابيب، راح الاتحاد الأوروبي يشتري الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

من غير المستبعد أن تكون هناك طرق لاستعادة حجم الإمدادات وخطوط أنابيب الغاز. ففي كفة الميزان، ليس فقط تراجع التصنيع في أوروبا، إنما والاقتصاد بأكمله، بل ووحدة الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، يمكن للغاز الروسي استعادة أحجام السوق السابقة، على أقل تقدير. وأمريكا لم تفز سوى على نفسها، في محاولة تطويق ما لا يُطوَّق.

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