تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول صمود قطاع الطاقة الروسي رغم كل العقوبات الغربية.

وجاء في المقال: اضطرت روسيا للانسحاب من سوق الفحم الأوروبية، في أغسطس، عندما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا. ومع ذلك، فلم يشكل الأمر مشكلة جدية للتصدير. على العكس من ذلك، وصلت روسيا إلى كميات قياسية من شحنات الفحم إلى دول أخرى. فقد سلمت في أكتوبر ما يقرب من 16.6 مليون طن إلى الخارج. هذا الرقم أقل بقليل من أرقام يونيو، الذي تحقق فيه أعلى مستوى منذ العام 2017.

ما الذي ساعد روسيا على إيجاد بديل للعميل الأوروبي بهذه السهولة ومن دون معاناة؟

أولاً، ارتفع الطلب العالمي على الفحم ككل، لأن الفحم بديل أرخص من الغاز الطبيعي، الذي تبلغ أسعاره مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يكون الفحم والغاز قابلين للتبادل، على عكس النفط؛

ثانيًا، على خلفية أزمة الطاقة، "نسيت" أوروبا أجندتها البيئية، وصرفت الطرف عن كيفية حرق دول الاتحاد الأوروبي المزيد من الفحم؛

النقطة الثالثة: في سبتمبر، أوضح الاتحاد الأوروبي التطبيق الأكثر دقة لحظر الفحم، وهو أن الشركات الأوروبية يمكنها الحصول على الفحم من روسيا عبر دول ثالثة.

وهناك سبب آخر لنجاح صادرات الفحم الروسي هو سعره. فوفقًا للنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوأوسوف، يُجبرون منتجي الفحم الروس على منح حسم بنسبة 50-60٪، لكن حتى في هذه الظروف يبقى مربحا، لأن سعر الفحم، مثل جميع موارد الطاقة، قد ارتفع أيضًا.

وفي الصدد، قال فلاديمير تشيرنوف، المحلل في Freedom Finance Global: "روسيا تعيد توجيه جميع تدفقات صادرات الفحم بشكل أساسي إلى الهند والصين، كما تزيد الإمدادات إلى تركيا والشرق الأوسط. وقد ضاعفت الدول الأوروبية وارداتها من الفحم من جنوب إفريقيا وكولومبيا وتحاول زيادة الكميات من أستراليا. في الوقت نفسه، يعد الفحم من كولومبيا وأستراليا أسوأ من فحم كوزباس الروسي، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت، وتأثيره الأشد في البيئة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب