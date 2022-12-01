خبير: أردوغان يتباهى بأن تركيا "مركز الكون"

كتبت سفيتلانا ريبينا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن رفع أردوغان الرهانات للبقاء في السلطة إلى درجة توصل البلاد إلى حافة الانهيار.

وجاء في المقال: أطلق رئيس تركيا عبارة أخرى جذابة أمام حشد من مستمعيه. فقال: "يجب أن تكون بلادنا في قلب النظام العالمي الجديد".

جدير بالذكر أن هذه العبارة المقدسة سبق أن دوت في الاجتماع السابع لمجلس اتحاد أصحاب الفنادق في أنقرة. بل إن الزعيم التركي لم يقتصر على بيان واحد. فقد ألقى خطابا ناريا، افترض على الأرجح، أن يتم تقسيمه إلى اقتباسات (لتصدر صفحات الإعلام) في اليوم نفسه.

وفي الصدد، قال المحلل السياسي أليكسي موخين: "كل شيء واضح مع أردوغان. لقد انتقل بحزم إلى خطاب الحملة الانتخابية. أعتقد بأننا سنسمع في المستقبل القريب الكثير من التصريحات اللامعة أكثر من مرة. على سبيل المثال، حول حقيقة أن تركيا هي مركز رقعة الشطرنج العالمية. وسوف تذوب هذه الكلمات في فمه مثل الحلاوة الطحينية".

وفي الوقت نفسه، فإن الوضع السياسي والاقتصادي الحقيقي في البلاد بعيد عن المثالية. رسميا، وصل التضخم في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 70٪. فهذه الدولة، التي تعتمد بشكل كبير على مصادر التمويل الخارجية، تتحمل تكاليف هائلة ويبدو أنها تدخل فترة الاضطراب الأكبر.

وتابع موخين: "تركيا تقاتل الآن على أربع جبهات، فلديها ناغورني قره باغ وسوريا واليونان وأوكرانيا قربها.. أردوغان، من دون شك يتمتع بشخصية كاريزمية ويعرف كيف يتفاوض. لكن عهده سيُسجل في التاريخ باعتباره من أصعب الأنظمة. تركيا على حافة الهاوية. بالإضافة إلى الانتخابات، يلوح في الأفق انقلاب وأزمة اقتصادية أمام الرئيس. البلد على وشك الانهيار".

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