كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول سبب امتناع روسيا عن قصف الجسور وسكك الحديد الأوكرانية.

وجاء في المقال: ما زال الماراثون الإعلامي حول الصواريخ التي سقطت على أراضي بولندا مستمرا وإن ببطء، على الرغم من أن الجميع باتوا يدركون أن الصواريخ أوكرانية. لكن بالنسبة للغرب الجماعي، هذه ليست حجة: فروسيا هي المسؤولة في جميع الأحوال. يمكن الحكم على ردة فعل روسيا على هذه الاتهامات من خلال استمرارها في شن هجمات شديدة على البنية التحتية الأوكرانية في 17 نوفمبر. في الوقت نفسه، يتساءل عدد من المحللين عن سبب عدم استهداف روسيا الجسور وسكك الحديد في أوكرانيا.

وقد أوضح الخبير العسكري فلاديسلاف شوبريغين سبب عدم استهداف الجسور، فقال:

"تحاول أوكرانيا إخراج جسر أنتونوفسكي من الخدمة منذ ثلاثة أشهر. لم تلعب الضربات الصاروخية على الجسر دورا حاسما كبيرا. من أجل تدمير الجسر، يجب أن ينهار، وهو ما فعلناه في النهاية، بنسف الدعامات أثناء الانسحاب".

وأوضح شوبريغين سبب قلة الضربات على خطوط سكك الحديد التي تُنقل عبرها معدات وأسلحة الناتو إلى أوكرانيا، فقال:

"المعدات، وخاصة الثقيلة، تسير في الغالب عبر خطوط سكك الحديد. وإذا ما أرسلت لتسير ذاتيا، فسوف تستنفذ كل مواردها في طريقها إلى خط المواجهة. لا يمكن نقلها على مقطورات ...

لقد ضربنا خطوط سكك الحديد. لكن يجب أن نفهم أن ترميم السكك مهمة بسيطة. على سبيل المثال، يستغرق الأمر من ساعة ونصف إلى ثلاث ساعات لإعادة تشغيل السكة المصابة. فيما تستغرق استعادة حركة المرور عبر عقدة تقاطع سكك الحديد حوالي 6-8 ساعات.

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