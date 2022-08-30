تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول قدرة رجال المدفعية الروس على خداع الدرونات الأمريكية التي تحدد مواقعهم وتوجه النيران ضدهم.

وجاء في المقال: أعلنت واشنطن عن مساعدة عسكرية إضافية لكييف بنحو 3 مليارات دولار. وتحظى الطائرات المسيرة من نوع ScanEagle للاستطلاع وتوجيه نيران المدفعية بأهمية خاصة في حزمة المساعدات الأمريكية المعنية. فالحزمة الجديدة تعد بـ 15 طائرة من هذا الطراز.

يصل مدى استخدام ScanEagle إلى 100 كم، وزمن بقائها في الجو حوالي 20 ساعة، وسرعة طيرانها تصل إلى 139 كم/ساعة، وطول جناحيها 3 أمتار.

"هذه طائرة متخصصة مسيرة تعمل مباشرة في خدمة المدفعية. وهي تساعد في ما يسمى بـ "مبارزات المدفعية". تم تجهيز ScanEagle بأجهزة استشعار متخصصة تسجل لحظة إطلاق مدفعية العدو النار، وتحلل صوت القذيفة، وتحسب الموقع المحتمل لنقطة الإطلاق وتنقل هذه المعلومات... بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، المدفعية الروسية هي الموضوع الأكثر إيلاما. فهي تغمر الأوكرانيين بالقذائف. مهمة الولايات المتحدة تدمير المدفعية الروسية في أوكرانيا. قد تكون ScanEagle أحد الخيارات لتحقيق ذلك". كما كتبت البوابة الأمريكية Military Watch Magazine.

ومع ذلك، فمن المستبعد أن تكون مثل هذه الطائرات المسيرة قادرة على التأثير في مسار العملية الخاصة في أوكرانيا: أولا ، هناك القليل منها. في حين تستخدم القوات الروسية في عمليتها الخاصة أضعافها من طائرات أورلان الروسية المشابهة في الخصائص؛ وثانيا، يمكن خداع آلية "التقاط الصوت" بسهولة، ويستخدم رجال المدفعية هذه الحيلة منذ فترة طويلة. يكفي إصدار أصوات من عدة نقاط أخرى في وقت واحد مع الطلقة الرئيسية. على سبيل المثال، إطلاق قذائف خلبية؛

أخيرا، لا تختلف ScanEagle من الناحية البنيوية كثيرا عن سابقتها المدنية، ما يعني أنها تتمتع بحماية ضعيفة للغاية ضد الحرب الإلكترونية.

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