روسيا ستحصل على تكنولوجيا الطيران المسيّر الأمريكية عبر أوكرانيا

كتب ميخايل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول أسباب تردد البنتاغون في تزويد أوكرانيا بطائرات MQ-1C Gray Eagle.

وجاء في المقال: تطالب القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيرة أمريكية الصنع من طراز MQ-1C Gray Eagle متوسطة الارتفاع لتعزيز قدراتها الهجومية والاستطلاعية.

لكن البنتاغون يمتنع حتى الآن عن تسليم هذه الطائرات إلى أوكرانيا. الإصرار على توفير هذه الأسلحة لكييف في الكونغرس والبيت الأبيض، يقابله اعتراض من إدارة أمن الصادرات بوزارة الدفاع الأمريكية. وقد ذكرت شبكة سي إن إن نقلاً عن مصدر عسكري رفيع المستوى أن هذه القضية قيد المناقشة، ولكن حتى الآن لا تحظى بالموافقة.

وفي الصدد، قال رئيس تحرير مجلة "الطيران غير المأهول"، دينيس فيدوتينوف، إن هذه الطائرات المسيرة جيدة في تحديد نقاط العمليات ضد عدو أضعف تقنيا، وهو ما يتضح من تجربة استخدامها في العراق وأفغانستان وسوريا وبعض البلدان الأخرى. إنما، في الوقت نفسه، يمكن أن تكون فاعلية مثل هذه الطائرات في أوكرانيا، في مواجهة دفاع جوي حديث وأنظمة الحرب الإلكترونية، منخفضة للغاية.

ووفقا لفيدوتينوف، فإن هذه المسيّرات بسطحها العاكس ليست هدفا صعبا على أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات. وقال: "في حالة إصابة النسر الرمادي في المجال الجوي الأوكراني، سيحصل خبراؤنا على مواد مثيرة للاهتمام للدراسة والاستخدام اللاحق في إنشاء عينات محلية من هذه الطائرات غير المأهولة، وتطوير التقنيات والأساليب لمكافحة الطائرات الأمريكية المسيرة. يمكن أن تكون أنظمة التحكم والاتصالات، فضلاً عن نظام الاستطلاع والمراقبة الإلكتروني البصري متعدد القنوات، من أكثر الأمور أهمية". ويرى فيدوتينوف أن تقنيات الطائرات المسيرة الأمريكية ستصل إلى روسيا عبر أوكرانيا.

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