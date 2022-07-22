الروس نشّطوا بيع المساكن في تركيا والإمارات

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول أسباب تزايد شراء الروس للعقارات في تركيا والإمارات العربية المتحدة.

وجاء في المقال: ارتفعت مبيعات المنازل في تركيا للأجانب بأكثر من 80٪ في يونيو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء التركي. في المجموع، اشترى المواطنون الأجانب عددا قياسيا من العقارات في شهر الصيف الأول، بلغ 8630 عقارا.

تم تسجيل هذا الرقم القياسي بفضل الزيادة الحادة في شعبية العقارات التركية، بعد 24 فبراير. وبالدرجة الأولى، بفضل إقبال مواطني روسيا على شرائها. فقد أبرموا 1887 صفقة أو ما يقرب من 22٪. وفي المجموع، اشترى الأثرياء الروس 5849 عقارا في تركيا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وبطبيعة الحال، فإن نصيب الأسد من المشتريات جرى في مدن الاصطياف والمنتجعات.

إنما تركيا ليست الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ينشط فيها المواطنون الروس الأثرياء في أسواق العقارات. فقد لوحظت حالة مماثلة في الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الأربعة الماضية. ووفقا لتقاليد قديمة، تحظى دبي بشعبية خاصة بين الروس، حيث يشترون الشقق والمنازل والفلل بنشاط.

فوفقا لمجلس الأعمال الروسي في الإمارات العربية المتحدة، هناك 3 آلاف شركة تقريبا مملوكة لروس. وبحسب السفارة الروسية في الإمارات العربية المتحدة، يعيش هناك تقريبا 100 ألف ناطق بالروسية، من بينهم 40 ألف روسي. ويزور الإمارات سنويا ما يصل إلى مليون سائح من روسيا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن رجل أعمال روسي يعيش في دبي قوله: "إن امتلاك جواز سفر روسيا أو أموالا روسية الآن أمر سيء للغاية. لا أحد يريد أن يستقبلك، باستثناء بلدان، مثل دبي. في دبي، يمكنك أن تكون روسيًا".

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